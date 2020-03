Cadre de vie/projet asphaltage: Le Gouvernement lance incessamment l’aménagement d’espaces verts

Un espace vert

Le Conseil des ministres de ce mercredi 11 mars a autorisé la contractualisation avec les entreprises sélectionnées pour la mise en œuvre des lots Aménagement d’espaces verts et de plantation d’arbres du projet Asphaltage. Cet aménagement consistera en la disposition de diverses variétés d’arbres autour des axes aménagés et à leur entretien, afin de transformer notablement le cadre de vie dans neuf villes et de donner ainsi un contenu concret à la notion de « villes durables ». Pour rappel, le Projet Asphaltage est une initiative du gouvernement du président Talon qui l’a lancé dans les villes d’Abomey, Abomey-Calavi, Bohicon, Cotonou, Lokossa, Natitingou, Parakou, Porto-Novo et Sèmè-Podji. Assez avancée, la première phase de ce projet qui en compte 3 a démarré depuis l’année dernière et se déroule avec succès dans toutes les villes concernées. En plus du bitumage ou du pavage des voies primaires, secondaires et tertiaires dans ces villes, le projet comporte l’éclairage public, des mobiliers urbains, mais aussi et surtout un volet consacré à l’aménagement d’espaces verts et de plantation d’arbres en milieu urbain. Cette décision du gouvernement de contractualisation est le signe que le projet passe à une autre étape qui permet de prendre la mesure de sa dimension. Avec cette dimension, le projet traduit l’idée du président Talon d’assainir les villes béninoises pour avoir un cadre de vie décent, gage de villes durables.

Flore S. NOBIME