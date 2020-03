Lutte contre le cancer du sein: Le collectif des clubs services lance l’édition 2020 du dépistage

Le présidium au lancement officiel de la campagne de dépistage du cancer du sein

Le dépistage prématuré du cancer du sein offre à la femme l’occasion de se faire traiter au mieux afin de rester en bonne santé. C’est ce que vise le Collectif des clubs services et associations féminines du Bénin qui entreprend depuis 19 ans, une campagne de dépistage dudit cancer. L’édition 2020 de cette campagne a été lancée le lundi 9 mars au Centre de dépistage permanent du cancer du sein du Centre hospitalier et universitaire de la mère et de l’enfant-Lagune (CHUMEL). Au cours dudit lancement, Elise Fatiman Kossoko, secrétaire générale adjointe du ministère des Affaires sociales et de la micro-finance, représentant la ministre a félicité les organisateurs de cet important évènement. «Par ce geste, vous contribuez à la prévention du cancer du sein. Vous favorisez le bien-être et l’autonomisation de la femme car, pour mener des activités économiques, pour entreprendre, il faut être en bonne santé», a-t-elle déclaré. Elle a invité les femmes à sortir massivement pour se faire dépister. Pour sa part, le Dr Angèle Nouratou do Rego, past president du Collectif des clubs services et associations féminines du Bénin a rappelé l’importance de cette campagne avant de présenter le bilan de l’édition 2019. «Les moyens de diagnostic étant très limités au Bénin, nos efforts doivent porter prioritairement sur la prévention, le dépistage précoce, car dépisté tôt, les chances de guérison sont élevées», a-t-elle ajouté, tout en rappelant que c’est le cancer du sein qui vient en tête (44,3%) des cancers de la femme selon une étude réalisée entre 2000 et 2008 à la Clinique universitaire de gynécologie obstétrique (Cugo) du Cnhu HKM, et au CHUMEL, alors ‘hôpital de la mère et de l’enfant- Lagune de Cotonou. Parlant du bilan de l’édition 2019, elle a précisé que 666 cas de nodule du sein, 15 cas de douleur dans les seins et d’écoulement mammaire ont été enregistrés sur un total de 1223 femmes reçues. Elle a par ailleurs indiqué que les activités du dépistage de cette année s’étalent sur tout le mois de mars et continueront en avril. L’église catholique Ste Rita de Cotonou (dimanche 15 mars à partir de 9h), l’église catholique St Jean Bosco de Porto-Novo (dimanche 15 avril, à partir de 10h) et bien d’autres sites sont retenus pour abriter ces séances.

Anselme HOUENOUKPO