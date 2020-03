Inspection et nettoyage des installations du gazoduc en mer: L’entreprise WAPCo réussit l’opération en un temps record

Les responsables de la société WAPCo satisfaits du travail abattu

D’une longueur de 569 km qui s’étend de Badagry au Nigeria à Takoradi au Ghana, le gazoduc en mer de 20 pouces de la société West African Gas Pipeline Company Limited (WAPCo), s’est fait peau neuve. Ses installations ont subi une opération d’inspection et de nettoyage par les agents fortement mobilisés dans le but de le rendre plus dynamique dans la sous-région. Une opération achevée le dimanche 23 février 2020 et qui a connu un grand succès au regard des avancées enregistrées et aussi du temps record de son opérationnalisation, soit, près d’un mois avant la date d’achèvement prévue pour le 20 mars 2020. En effet, cette inspection a permis aux agents de la société WAPCo de recueillir une quantité importante de données qui seront analysées dans les prochains mois en vue de tirer des enseignements précieux permettant de garantir l’intégrité du gazoduc, gage d’une exploitation optimale continue de la société. Suite au succès de l’opération de nettoyage et d’inspection du gazoduc en mer, WAPCo reprend donc les services de transport de gaz vers ses clients au Bénin, au Togo et au Ghana. Au Ghana, ces services de transport sont actuellement limités à sa station de régulation et de comptage de Takoradi. Le transport de gaz vers sa station de régulation et de comptage de Tema reprendra après l’achèvement des travaux d’expansion en cours dans le cadre du Projet d’Interconnexion Takoradi-Tema (TTIP), dont la mise en service est prévue en mars 2020. Tout en exprimant sa gratitude et ses remerciements aux acteurs ayant contribué à la réalisation de ses travaux, en toute sécurité, la société WAPCo se relance ainsi pour mieux assurer un service fiable et amélioré à ses clients installés au Ghana, au Togo et au Bénin, soutenant ainsi leurs efforts pour améliorer l’accès à une énergie abordable et fiable nécessaire à la croissance économique.

Rastel DAN