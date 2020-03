Festival de la Francophonie: Le Bénin vend son potentiel culturel et touristique à Pretoria

Vue partielle des stands de l’ambassade du Bénin

Le Festival de la Francophonie ouvert le samedi 07 mars 2020 à Pretoria Crawford School en Afrique du Sud, a été une occasion pour l’ambassade du Bénin à Pretoria d’exposer le riche patrimoine culturel et touristique du pays. En effet, au cours de ce festival ayant réuni une trentaine de pays, de nombreux visiteurs ont pu découvrir les différentes expressions culturelles du Bénin à travers l’exposition de l’ambassade. Ainsi, à travers son art, sa culture, sa gastronomie et le tourisme en particulier, le Bénin a fait forte impression à ce rendez-vous international. Pendant la journée, des stands des pays ont proposé des spécialités gastronomiques, des activités culturelles et des spectacles. Pour la circonstance, une tombola, avec de nombreux prix, est organisée par le Cercle Francophone de Pretoria. A noter que le Festival annuel de la Francophonie est une plateforme mise à la disposition des ambassades, institutions, francophones et francophiles de Pretoria pour la promotion de la diversité culturelle et linguistique française. Il met en valeur le talent créatif de nombreux pays dans lesquels le français est parlé. Cette édition a connu la participation de nombreux pays dont la Belgique, le Bénin, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Canada, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, la France, la Grèce, Haïti, le Liban, Madagascar, le Mali, Maurice, le Maroc, la RDC, le Niger, la Pologne, la Roumanie, la Serbie, les Seychelles, la Suisse, le Togo et la Tunisie.

Laurent D. Kossouho