Restructuration et extension du réseau Sbee: Le Prera pour améliorer l’accès à l’électricité dans l’Atlantique

Les autorités lors de lancement du projet

En présence d’un parterre important de personnalités, le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou a procédé le jeudi 5 mars 2020, au lancement des travaux du Projet de restructuration et d’extension du réseau de la Sbee dans la commune d’Abomey-Calavi et du département de l’Atlantique (Prera). La cérémonie a eu lieu dans l’enceinte de la Direction Régionale Atlantique de la Sbee à Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi.

Le Projet de Restructuration et d’extension du réseau de la Sbee dans la commune d’Abomey-Calavi et du département de l’Atlantique (Prera), vise à améliorer l’accès local à l’électricité de 50% et permettra à environ 33000 nouveaux ménages d’avoir accès à l’électricité en favorisant le développement des services et des petites et moyennes entreprises. D’un coût global de 65,3 millions d’euros, soit 41,65 milliards de FCfa, ce projet est financé par l’Agence Française de Développement, l’Union Européenne, la Banque Européenne d’Investissement et la Sbee. Il permettra d’assurer à l’horizon de 2020, une alimentation satisfaisante d’Abomey-Calavi tant du point de vue de couverture que de la qualité de service, de la fiabilité et de la sécurité des installations; de développer de façon significative l’électrification rurale du département de l’Atlantique et éventuellement dans la zone périphérique afin de desservir plus de ménages et favoriser les activités socio-économiques avec une garantie accrue de qualité.

Dans son allocution de lancement, le ministre Dona Jean-Claude Houssou a fait remarquer que la commune d’Abomey-Calavi a grandi plus vite que les infrastructures électriques modernes. « La population augmente sans que les infrastructures ne suivent cette évolution. Et cela conduit à des baisses de tension, de réseau… etc, dû à des surcharges et d’autres éléments techniques », fait-il remarquer précisant que désormais, toutes ces difficultés et souffrances rencontrées par les concitoyens seront conjuguées au passé avec la mise en œuvre du Prera.

De 0 Mw à aujourd’hui 180 Mw

« Depuis 04 ans, le secteur de l’énergie connaît une nouvelle dynamique insufflée par le Président Patrice Talon. La situation énergétique du Bénin se traduit par une grande disponibilité de l’électricité en quantité et dont la qualité est en cours d’amélioration constante. De nombreux investissements qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation dans le secteur de l’énergie ont permis à ce jour, une augmentation significative de notre capacité propre d’électricité qui est passée de près de 0 Mw à aujourd’hui 180 Mw au moins. D’où une autonomie réelle qui est passée de près de 0% à plus de 60% aujourd’hui », a renchéri le ministre de l’Energie. Avant lui, la Chargée d’Affaires de l’Union européenne eu Bénin, Mme Véronique Janssen, le Directeur de l’Afd, Adrien Haye, le maire de la commune d’Abomey-Calavi, M. Georges Bada, le Gestionnaire du Prera, M. Vincent de Paul Ahoussinou, le Dg/Sbee, Jacques Paradis, ont à tour de rôle exprimé leur satisfécit au gouvernement pour son engagement à servir l’énergie électrique en quantité et de qualité à tous les béninois. Chacun de son côté a pris l’engagement de jouer sa partition dans la mise en œuvre et la réussite de ce projet. Il faut préciser que l’Union européenne appuie le Prera avec un don de plus de 13 milliards de CFA (20 millions EUR) à travers son Fonds fiduciaire de l’Ue-Afrique pour les infrastructures. De plus, les prêts accordés par la Banque Européenne d’Investissement et l’Agence Française de Développement mobilisent des ressources supplémentaires capitales pour renforcer les fonds propres que la Sbee met dans le projet.

Yannick SOMALON