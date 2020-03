Protection de la côte Est de Cotonou: Les populations satisfaites de l’évolution des travaux

Les travaux sur la Côte Est

C’est avec beaucoup de satisfaction que les populations de Cotonou observent aujourd’hui la stabilisation du trait de la côte Est de la ville capitale. En effet, alors que plusieurs habitants l’avaient désertée pour échapper à la furie des vagues, et d’autres qui ont dû assister impuissants à la démolition méthodique de leurs maisons, désormais on ne fait plus mine d’enterrement d’Akpakpa PK10 à Donaten en passant par Tokplégbé etc. Et pour cause, suite aux travaux de protection, la côte Est de Cotonou reprend vie. Les populations vivent comme un miracle l’éloignement de la mer. Aujourd’hui, elle est repoussée entre 150 et 200 mètres des habitations alors qu’avant les travaux, elle se trouvait parfois à deux mètres à peine et chacun priait pour ne pas être le prochain dont les flots emporteraient les fruits de plusieurs années d’efforts. Emus par ce changement, les riverains expriment leur reconnaissance au Président Patrice Talon pour avoir initié et mené à terme ce projet d’envergure, qui augure d’une renaissance complète de la zone.

Laurent D. Kossouho