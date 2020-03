Mobilisation pour les communales 2020: Les Fcbe de Cotonou réitèrent leur soutien à Paul Hounkpè

Le Secrétaire exécutif national du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), Paul Hounkpè peut compter sur les militants du département du Littoral. Ils l’ont fait savoir le samedi 7 mars 2020 à l’occasion d’un meeting de remobilisation, à travers une déclaration publique lue par le Coordonnateur du parti dans le Littoral, Corneille Lakoussan. Dans cette déclaration, ils lui ont apporté leur soutien indéfectible et invité les militants à mieux s’organiser pour conquérir un plus grand nombre de conseils communaux au soir des communales et municipales du 17 mai 2020.

Lire l’intégralité de la déclaration

Nous vous remercions d’avoir accepté malgré vos multiples occupations, notre invitation à cette rencontre d’importance en cette veille du scrutin pour le vote de nouveaux élus municipaux à l’échelle national.

Militantes et Militants du parti FCBE, nous avons voulu cette rencontre afin de nous prononcer sur l’actualité au sein de notre parti et de réitérer notre soutien indéfectible et sans condition au Bureau Exécutif National dirigé par le SEN Paul HOUNKPE et son premier adjoint Théophile YAROU. En cette veille des élections municipales du 17 mai prochain, il est important, chers militantes et militants, que nous sachions d’où nous venons, que tout le monde soit au même niveau d’information afin que nous sachions tous comment aborder sereinement les campagnes électorales et surtout comment répondre aux détracteurs sur le terrain.

Aujourd’hui, notre parti FCBE annonce avec fierté sa participation aux élections municipales. Au siège, nous travaillons depuis quelques temps, de jour comme de nuit pour finaliser nos dossiers et dans quelques heures, sauf cataclysme, nous serons à la CENA pour leur dépôt. C’est formidable n’est-ce pas ? Mais tout ceci ne serait possible sans la persévérance et la détermination de dignes fils du Bénin et fidèles compagnons du Dr Boni YAYI que sont Paul HOUNKPE, Théophile YAROU, Rufin NANSOUNON, Issifou AMADOU, Idrissou BAKO et autres qui ont œuvré à inscrire notre parti dans la légalité en obtenant pour nous notre récépissé d’existence légale. Nous leur sommes infiniment reconnaissants parce que sans eux, nous ne serions ici maintenant en train de parler de notre préparation aux élections.

Dans ce lot, il faut reconnaître à notre Secrétaire Exécutif National Paul HOUNKPE les mérites d’un homme pragmatique, mentalement équilibré et fort, psychiquement stable, archi-déterminé et archi-persévérant. A sa place, beaucoup auraient déjà ‘’disjoncté’’. Mais face aux persécuteurs et médisants, il a tenu bon, il est resté un homme de conviction et de vision. La suite, nous avons vu. Même nos ainés qui ont à l’interne levé contre lui à tort le bouclier, ont fini par se raviser et reconnaître non seulement qu’il était très important voire impératif d’obtenir le récépissé mais capital de prendre part aux prochaines élections municipales au risque de voir disparaître le parti FCBE avec ses nombreux acquis et toute sa vision pour la restauration de la démocratie au Bénin. –Nous osons croire que cette nouvelle posture des contradicteurs n’est pas qu’une stratégie pour sortir après un autre schéma de déstabilisation–.

Ces qualificatifs valent pour le premier Secrétaire Exécutif National Adjoint Théophile YAROU et tous les membres du Bureau Exécutif National. Ensemble, ils ont sauvé la maison Cauris et nous devons leur en être extrêmement reconnaissants.

Militantes et Militants du parti FCBE, que vaut un parti politique s’il n’a une existence légale, s’il ne prend part aux élections et n’anime la vie politique ? Absolument rien. C’est pourquoi à travers ce devoir de reconnaissance à l’endroit de nos responsables, nous mettons en garde tout agitateur et tout fauteur de trouble qui continuera d’agiter des idées sombres qu’il subira à la moindre occasion, notre colère. Nous combattrons tout congrès de manipulation et toute réunion scélérate. Nous nous dresserons contre les négateurs quels que soient leurs rangs et qualités. Nous ferons le juste combat, aux côtés du SEN Paul HOUNKPE, Théophile YAROU et leur bureau. Nous sommes dans une détermination absolue contre toutes les attaques internes ou externes dirigées contre nos responsables. Le parti FCBE se veut un parti fédérateur et de paix ; c’est un parti du peuple et pour le peuple. Il devient donc impératif de rester dans le respect strict de ses textes à savoir ses statuts et son règlement intérieur. Nous ne cautionnerons plus des débats troubles et des manigances qui visent sa déstabilisation. A Cotonou comme partout ailleurs, nous sommes désormais debout, derrière le Bureau Exécutif National pour ressusciter le débat politique, remobiliser la base et engranger de victoire sur victoire pour l’alternance au sommet de l’Etat.

Sympathisantes et sympathisants, le parti FCBE est aujourd’hui plus en forme que jamais. Nos incompréhensions à l’interne n’ont au finish fait que nous rapprocher davantage et permettre de savoir comment s’y prendre désormais sur le terrain. Nous avons donc acquis plus d’expériences. C’est une chance et désormais, c’est la course à la victoire. Allons annoncer partout la bonne nouvelle. Un nouveau jour s’est levé. A chacun d’apporter sa juste contribution à l’édification de la maison commune.

Vive les militantes et militants du parti FCBE,

Vive le parti du peuple et pour le peuple,

Vive le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent,

Vive le Bénin,

Je vous remercie