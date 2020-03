Ligue Atlantique: Le championnat prévu pour démarrer le 21 mars

Le président Charles Titigoueti, saluant ici, les joueurs lors du lancement de l’édition 2018-2019 du championnat de la Ligue Atlantique

Sauf changement de dernière minute, les clubs ayant confirmé leur participation à l’édition 2019-2020, du championnat de la ligue Atlantique, entre en compétition dès le 21 mars prochain. C’est ce qu’a retenu Charles Titigoueti et ses collaborateurs qui étaient face aux représentants des équipes, le samedi 7 mars dernier. En effet, au cours d’une séance d’information, le président du bureau de la ligue Atlantique, Charles Titigoueti a annoncé que cette décision fait suite aux recommandations de la Fbf. « Nous avons été informés que la phase nationale du championnat régional doit prendre fin au plus tard mi juillet. Et c’est pour rester dans le délai que nous avons décidé de vite commencer notre tournoi qui nous permettra de désigner notre représentant », a justifié Charles Titigoueti. Et selon le calendrier proposé par la direction des compétitions de la ligue que dirige Angelo Odoulami, les équipes auront à jouer 2 matchs par semaine. Cela leur permettra de terminer les 90 matchs (phase aller et phase retour) avant la mi-mai. Il faut dire que 10 équipes sont retenues pour prendre par à ce championnat qui se déroulera en linéaire. Le match inaugural opposera Espoir Sport de Cococodji à Académie de Ouidah, sur le terrain de Godomey. A souligner qu’au cours de la séance, il a été procédé au tirage au sort de classement des équipes et qu’en attendant, les clubs continuent leur préparation pour être en règle vis-à-vis des formalités administratives. « Car, la ligue, pour ce championnat, n’entend autoriser aucun joueur à jouer sans licence », a fait savoir le président Titigoueti avant de clôturer la séance.

Voici la liste et le classement des équipes

A1-Espoir Sport/CEFES

A2-Académie de Ouidah

A3-Talents purs

A4-As Lagarde

A5-Bes Académie

A6-KiniKini

A7-Léopards Fc

A8-As Mocoba

A9-As Volcan

A10-Uni Omnisport d’Akassato

Anselme HOUENOUKPO