Gaston Zossou à propos des exploits sous Talon: «Nous avons foi que notre pays grandira»

Gaston Zossou

L’ex ministre de la communication et actuel Directeur général de la Loterie nationale du Bénin (Lnb), Gaston Zossou, se dit convaincu qu’avec les exploits réalisés par le régime Talon depuis qu’il est en place, le Bénin connaîtra un meilleur sort. «Nous avons foi que notre pays grandira et changera. Qu’il n’arrive rien qui nous fasse retourner dans le passé » a-t-il affirmé hier sur l’émission «Zone Franche » de Canal 3 dont il était l’invité. Réalisations d’infrastructures aux normes, extension de l’accès de l’eau potable et de l’électricité à tous les Béninois, adoptions d’une série de lois pour une meilleure organisation de la vie politique nationale, gouvernance au sommet de l’Etat, assainissement des ressources publiques…. Autant d’avancées sous le régime Talon qui amènent Gaston Zossou à dire qu’il ne s’est pas trompé du choix qu’il a fait, il y a bientôt quatre ans. « Je suis plein de fierté d’avoir eu l’intention de me rendre compte que le Président Talon était capable de réaliser des miracles pour le Bénin » s’est-t-il réjoui hier sur l’émission « Zone Franche». Entre autres prouesses, il fera savoir aussi que le Bénin, pour la première fois de son histoire, est sorti des 25 pays les plus pauvres au monde, et ce sera bientôt du groupe des 50 pays les plus pauvres au monde. « Il ne s’agit pas de la fiction, mais de la réalité » a souligné l’invité de Canal 3, qui ne cache pas aussi sa satisfaction face au fait que «des actions sont conduites pour que l’individu soit pris en compte par la solidarité nationale ».

A propos des 30 ans de démocratie que le Bénin vient de célébrer au mois de février, Gaston Zossou a fait remarquer que durant tout ce temps, « on a eu des libertés et on a laissé, mais depuis 4 ans, on essaye de jouir de cette liberté de façon saine ». Il ne cachera pas non plus sa satisfaction face à la rareté des mouvements de grèves depuis peu. « Sur 20 années dans ce pays, il n’y a pas eu une seule année sans grève. Mais le contraire se produit depuis 2018 et je m’en réjouis » a-t-il laissé entendre.

Entre autres sujets abordés, Gaston Zossou n’a pas manqué d’évoquer la situation actuelle de la Lnb, dont il assume la fonction de Directeur général , indiquant qu’en 2016 à l’arrivée du régime de la rupture, le chiffre d’affaires tournait autour de 10 milliards de FCFA, mais a atteint en 2019, 34 milliards. « La Lnb prescrit des jeux respectables. Vous jouez très peu et vous gagnez très gros » a-t-il aussi soutenu.

Christian Tchanou