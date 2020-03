Coronavirus: Le réseau des médias pour la coopération sino-béninoise échange avec Peng Jingtao

Photo de famille au terme de l’audience

« Le réseau des médias pour la coopération sino-béninoise est allé rencontrer l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine près le Bénin pour lui manifester notre solidarité, notre compassion, et notre soutien par rapport à l’épidémie ‘’coronavirus’’ qui sévit actuellement en Chine », a déclaré Saturnin Hounkpè, président du réseau des médias pour la coopération sino béninoise en audience à l’ambassade de la République Populaire de Chine au Bénin le vendredi 06 mars 2020. Le coronavirus encore appelé Covid-19 est une infection virale apparue en Chine précisément à Wuhan il y a quelques mois où plusieurs décès ont été enregistrés. A en croire l’Ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Peng Jingtao, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement chinois et qui sont efficaces. A cet effet, il invite tout le monde à les respecter strictement car selon lui la cause n’est pas encore réellement trouvée. Selon Peng Jingtao, le gouvernement chinois a mis en quarantaine les onze millions habitants de Wuhan afin de limiter la propagation du covid-19. Il a laissé entendre que ce qui fait plus peur n’est pas le virus, mais plutôt la panique soulevée par la propagation du coronavirus. Il a par ailleurs porté à la connaissance de ses hôtes que l’existence du virus se raccourcit lorsque la température atteint 20° et la contamination est presque impossible à 50°. Le président Saturnin Hounkpè et sa délégation ont profité de l’occasion pour remettre à son l’Ambassadeur Jingtao Peng un projet pour la vulgarisation de l’initiative du gouvernement chinois dénommée « Une ceinture, une route ». Cette initiative de développement économique d’envergure n’est pas encore totalement comprise par les professionnels des médias béninois et africains. La bonne compréhension de cette initiative chinoise par les professionnels des médias leur permettra d’informer conséquemment l’opinion publique.

Alphonse KOUNOUHO