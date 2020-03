18e journée Vitalor Ligue 1: Aspac freine le leader 2-0

Les joueurs d’Aspac

La 18e journée de la Vitalor Ligue 1 n’a pas souris au leader. En déplacement sur le terrain de l’Uac, Ayema Fc a été battu par l’Aspac. L’équipe conduite par Urbain Honfo a courbé l’échine par le score de 2-0. Un résultat acquis qui prouve la bonne maitrise des deux parties par les hommes d’Idrissou Moutari. En effet, les joueurs en quête de confiance (défaits par Tonnerre 0-1, et contraints au nul par Upi Onm 1-1) ont durant chaque mi-temps inscrit un but. Ainsi, lors des 45 premières, ils ont ouvert le score à la 30e minute par l’entremise de Rodrigue Fassinou. Lors de la seconde partie, c’est Nelson Igwé qui a, d’un volet remarque marqué le but du breck, à la 51e minute. Ils auraient même pu mener largement au score si Saliou Idrissou et Igwé avaient été plus réalistes devant les buts.

Voici tous les résultats de la 18e journée

AS Tonnerres-AsVO 1-1

Buffles-Dynamo Parakou 0-0

Énergie-Jac 0-1

Panthères-Upi-onm 3-2

Aspac-Ayema 2-0

Beke-Dragons 2-0

Esae-JSP 1-0

Réal Sport-USS Kraké 2-0

VITALOR LIGUE 2

Voici tous les résultats de la 19e journée

AS Cotonou-Soleil 0-1

Adjidja-Éternel 3-0

Asos-Cavaliers 3-0

Dynamique-Entente de Kandi 1-3

Tanékas-Dynamo Abomey 1-2

Espoir de Savalou-Dadjè Fc 1-0

AS Tado-Zazira 0-1

AO-Hodio 2-1

AS Police-Requins 0-2