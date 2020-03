Ravages de l’épidémie dans le monde: Le Bénin renforce son dispositif contre le Coronavirus

Benjamin Hounkpatin, Ministre de la santé

L’évolution de l’épidémie due au Covid-19 au niveau mondial a amené l’OMS à en faire une urgence de santé publique de portée internationale. Pour cela, et compte tenu des cas de contamination enregistrés dans certains pays ouest-africains, le Conseil des Ministres a approuvé ce mercredi 04 mars 2020 les mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte contre l’épidémie due au Covid-19 édictées par le ministère de la Santé. Entre autre mesures, il s’agit de : la prescription systématique de l’auto isolement pour les voyageurs en provenance des pays touchés ou à risque ; la recommandation d’éviter les poignées de mains et les accolades ; la restriction des voyages non indispensables vers les pays touchés ou à risque ; l’organisation des campagnes d’information et de sensibilisation dans les établissements scolaires et universitaires ; la mise en place d’une ligne verte pour informer, conseiller et orienter les populations ; le renforcement de la surveillance sanitaire à tous les points d’entrée, notamment à l’aéroport et au port ; l’aménagement des sites d’isolement et de prise en charge dans tous les départements ; la recommandation, si apparition de cas confirmé, de restreindre des grands rassemblements.

Pour assurer la mise en œuvre cohérente et efficiente de ces mesures, un plan de contingence décliné en actions à court, moyen et long termes a été élaboré. C’est dire que depuis la survenue de cette épidémie, le Gouvernement béninois a pris des mesures diligentes visant à prévenir son apparition au Bénin et à en assurer une bonne gestion le cas échéant.

Toutefois, il urge de rappeler la mise en place du comité interministériel de veille et de riposte de concert avec les partenaires techniques et financiers, qui est la preuve que le Bénin a pris très tôt au sérieux la menace. Cela s’explique d’ailleurs par les visites des membres du comité à l’aéroport de Cotonou et les diligences faites pour s’équiper et à cela, s’ajoute les assurances du Ministre de la Santé lors de ses différentes sorties médiatiques. Toutes choses qui montrent que le Bénin s’est bien préparé à l’éventualité de la circulation du virus. Cependant, les recommandations et mesures prises au cours de ce conseil des ministres viennent renforcer les dispositions déjà mises en œuvre pour renforcer la lutte. C’est d’ailleurs le moment de saluer le souci du gouvernement de faire descendre l’information et la sensibilisation sur ces mesures urgentes à la base aux fins de prévenir les populations.