Communales et municipales 2020: Le Médiateur de la République invite à la cohésion et la fraternité

Convoquées pour le 17 mai 2020, les élections communales et municipales suscitent d’ores et déjà assez d’engouements tant dans l’arène politique que dans le rang des populations. C’est pour appeler à l’apaisement que le Médiateur de la République, Joseph Gnonlonfoun, appelle les populations béninoises à la cohésion, à la convivialité et à faire preuve de fraternité afin d’aboutir à des élections paisibles et transparentes.

MESSAGE DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE EN VUE D’ÉLECTIONS APAISÉES

2 MARS 2020

Les élections communales et municipales

sont convoquées pour le 17 mai 2020

Chers compatriotes

De grâce ! Il ne s’agit pas d’un message de plus ! Il s’agit d’un cri de cœur que je voudrais conjuguer en chœur avec tous les citoyens – et ils sont très nombreux – épris de paix.

Sur le terrain de la recherche du dialogue et de la paix que l’on soit de l’opposition, que l’on soit membre de la mouvance tous les citoyens ont une soif de paix. En effet sans elle la vie en famille est impossible ; sans elle la société se retrouve bouleversée et sens dessus-dessous ; sans elle aucune harmonie sociale ne peut être possible ; sans elle le processus de développement est gravement compromis.

Chers concitoyens

Les élections communales et municipales sont des consultations fondamentales. Elles constituent la base de toute démocratisation. Nous devons ainsi mener la campagne électorale dans la dignité et avec responsabilité.

Nous devons conduire les préparatifs dans la cohésion. La convivialité doit être notre mot de ralliement. Un mot mal placé peut engendrer des maux qui à leur tour occasionnent des situations tragiques inextricables. Car les présentes élections sont des élections de proximité, de voisinage et tout cela doit nous conduire vers la Fraternité qui est le premier élément du trépied de notre devise nationale : Fraternité-Justice-Travail, le trépied qui fait consensus autour duquel nous bâtissons notre unité même si des divergences dans la mise en œuvre et en action peuvent surgir. Nous devons avoir en vue et en esprit la question de la paix et de la fraternité.

Mesdames-Messieurs

L’article 3 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral ne dispose-t-il pas que « l’élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques » ?

Pour que la liberté soit dans le choix il est nécessaire qu’il y ait sérénité, qu’il y ait une démarche volontaire et responsable.

Le Médiateur de la République, autorité administrative indépendante éprise de paix et à la recherche de la concorde nationale nous exhorte à prendre part massivement aux consultations du 17 mai 2020 dans la joie et avec vigilance pour que rien n’entrave notre détermination à construire un Bénindigne et prospère.

Joseph H. GNONLONFOUN, Médiateur de la République