Appui de la Fondation Claudine Talon aux problèmes de santé dans l’Ouémé-Plateau: Des maternités modernes construites dans la région des 3A

L’entrée principale d’une des maternités construites par la Fondation Claudine Talon

Fidèle à son engagement de doter les communes béninoises d’infrastructures de santé adéquates pour le bien-être des populations à la base, la Fondation Claudine Talon continue d’apporter le sourire à ces dernières ainsi qu’au personnel de santé du Bénin. Elle a procédé le vendredi 21 février 2020 dans la région des 3A qui regroupe les communes d’Akpro-Missérété, Avrankou et Adjarra, à la mise en service officielle de 03 maternités modernes toutes équipées répondant aux normes internationales à raison d’une maternité par commune. La maternité construite à Avrankou est de haut standing complètement équipée d’un bloc administratif, d’une cuisine, de latrines et de douches. Au niveau de la Cité des Tambours, Adjarra, c’est l’ancienne maternité qui a été réhabilitée suivie de la construction de deux grandes paillotes pour la vaccination. Devant une foule visiblement séduite par la complicité de la dame au cœur d’or, les autorités des collectivités territoriales ont profité de cette occasion pour rassurer la donatrice du bon usage des infrastructures. Elles ont trouvé en elle, une femme de rigueur, très attachée au travail bien fait, exigeante par rapport aux résultats. Prenant ensuite la parole, la donatrice n’a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la construction et à l’équipement de ces réalisations. «…Je compte sur les uns et les autres, médecins, sages-femmes, infirmières, aides-soignantes et aussi les conseillers communaux pour en faire un bon et durable usage», a-t-elle ajouté. Au nom de tous les prestataires de la zone sanitaire de la zone des 3A, le Ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a pris l’engagement de veiller à garantir dans ces centres de santé, des soins de qualité qui reflètent la dignité de la femme enceinte et du patient en général.

Un appui du peuple japonais

Parmi les partenaires techniques et financiers présents à cette cérémonie se trouve bien l’ambassade du Japon. Le premier citoyen japonais au Bénin, l’Ambassadeur Kiyofumi Konishi a une fois de plus témoigné de l’attachement qu’accorde le peuple japonais aux meilleurs conditions de santé des populations béninoises en faisant don d’une ambulance en cours de livraison afin d’assurer la liaison entre les trois maternités et le Centre hospitalier départemental de Porto-Novo. Un geste salvateur qui a égayé davantage les cœurs. Il faut rappeler que pour cette œuvre humanitaire, la présidente de la Fondation Claudine Talon a été faite citoyenne d’honneur d’Akpro-Missérété par le maire de ladite commune. La construction de ces infrastructures de santé entièrement financés à coût de millions de Fcfa par la Fondation Claudine Talon, entre dans le cadre d’un projet initié par la Société Béninoise de Pédiatrie (Sobeped) qui vise à contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale. Notons qu’au Bénin, environs 1.500 femmes meurent chaque année suites aux complications liées à la grossesse. De plus chaque année, 27.500 à 73.600 femmes et filles souffrent d’invalidité causée par les complications lors de la grossesse ou de l’accouchement notamment les fissures obstétricales.

Rastel DAN