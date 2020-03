Médiation des sages du Borgou dans la crise FCBE: Les protagonistes réconciliés

L’ex-député Nourénou Atchadé

Les deux camps en conflit au sein du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) sont-ils enfin réconciliés ? L’ex-député Nourénou Atchadé répond par l’affirmative. Invité sur la Radio Deeman Fm ce week-end, il a dévoilé les accords auxquels sont parvenus les participants à une importante réunion tenue ces trois derniers jours à Parakou sur l’initiative des sages de cette ville du septentrion et en présence de plusieurs membres influents du parti. A le croire, la tenue d’un congrès avant les prochaines communales et municipales du 17 mai 2020, tant réclamée par une partie de ces membres et des militants à la base, a été finalement annulée au terme des discussions. Ces assises sont plutôt projetées aux lendemains des prochaines élections, environ, deux semaines après l’installation des nouveaux élus communaux et municipaux. Le président d’honneur du parti FCBE, Boni Yayi, selon Nourénou Atchadé aurait également accédé à cette décision des sages de la ville de Parakou. Il en est de même pour la participation du parti aux prochaines élections avec une liste unique. Il a aussi annoncé que les dossiers de candidatures du parti FCBE sont déjà presque tous prêts et qu’il ne reste que leur acheminement au niveau national et qu’ils tiendront dans les délais retenus par la Commission électorale nationale autonome. L’ex-ministre de Yayi, Théophile Yarou, qui jusque-là s’est affiché aux côtés du Secrétaire exécutif national Paul Hounkpè contesté par le camp Atchadé, aurait également pris part à la réunion des sages FCBE de Parakou.

Lire ci-après l’intégralité de Nourénou Atchadé

«Nous pouvons retenir que compte tenu des exigences des populations à la base qui voulaient qu’on fasse un congrès de remobilisation, un congrès pour que nos textes de base soient revus, le président d’honneur, le président Thomas Boni Yayi avait effectivement dans un poste sur son compte Facebook avait voulu, conformément à la volonté de la base, que nous allions à un congrès. Mais, comme vous le connaissez, le président d’honneur est celui qui écoute tout le monde. Il y a eu des voix qui lui sont parvenues pour lui dire que des élections sont imminentes et que se lancer dans un processus de congrès, peut être préjudiciable à l’organisation des communales. Il vaut mieux unifier nos forces pour préparer lesdites élections, et qu’à leur suite, et que les maires seront installés, deux semaines après, on puisse aller en congrès. Et cela peut se préparer de façon libre pour que nous ayons le temps de le faire de façon équitable et très bien, pour satisfaire au besoin de notre base. Les sages de la ville de Parakou ont demandé au président d’honneur d’aller dans ce sens. Et comme vous le savez, il a accédé à leurs souhaits. Ce qui fait qu’aujourd’hui, nous sommes unis. Les deux tendances de FCBE sont unies pour aller ensemble aux élections communales prochaines. Les FCBE vont aux élections prochaines en rangs serrés. Nous participerons effectivement aux élections du 17 mai prochain. Je voudrais donc, à travers votre micro, rassurer toutes les populations du Bénin qui sont depuis lors inquiètes, que leur parti politique FCBE va aux élections en rangs serrés pour engranger de grandes victoires. L’un des points d’accord avec les sages de la ville de Parakou, il est convenu le 30 janvier passé au domicile du président Yayi qu’il sera procédé à la mise en place d’un comité national de candidature. Nous avons finalisé ce comité devant eux. Il aura à commencer par travailler dès lundi. Les dossiers de candidature au niveau de la base sont pratiquement prêts, parce que nous sommes en contact avec presque toutes les communes. Et à notre connaissance, les dossiers sont tous pratiquement apprêtés déjà. Il ne reste que leur acheminement vers le niveau national pour qu’une compilation se fasse et que nous déposons dans le délai réglementaire. Donc, nous sommes à pied d’œuvre et nous sommes sûrs que si le service des impôts faisait une bonne diligence comme on s’était promis, nous serons à jour. »

Christian Tchanou