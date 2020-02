Le Maire Bada tenant son trophée

Le Mois de l’histoire des Noirs d’Afrique organisé par l’Ong Africa Mondo a connu une étape très importante le lundi 24 février 2020. Il s’agit de la soirée de la pensée et de la conscience africaine pour rendre hommages à une dizaine de personnalités ayant marqué leur temps par des actes de développement, de paix, de culture, de défense et de sauvegarde des valeurs intrinsèques du continent africain. Des panafricanistes au rang desquels a été identifiée la première autorité de la commune d’Abomey-Calavi, le Maire Georges Adédjoyé Bada qui a reçu le trophée »Bâtisseur d’Afrique ». Un trophée que le récipiendaire dédie à la commune d’Abomey-Calavi qui a eu le privilège d’accueillir pour la première fois en Afrique, le Mois de l’Histoire des Noirs en Afrique. En plus, il estime que ce trophée est dédié à sa commune pour l’engager dans la dynamique d’organiser le retour au bercail des Africains qui se distinguent par leurs danses, chants, leur culture, hospitalité, générosité, solidarité, joie de vivre, leur sourire et leur culture assez riches, mais ignorés sous d’autres cieux. A cette occasion, le Maire a lancé un cri de cœur et d’engagement à unir le continent africain car, pour lui, »Black is beautiful ». Le Directeur de Cabinet du Président de l’Assemblée Nationale, Mathieu Ahouansou représentant le Président du parlement à cette soirée a fait observer que le présidente de l’Ong Africa Mondo, Mélina Seymour a vu juste de redonner à l’Afrique, ses lettres de noblesse. Cette dernière estime qu’il est une obligation de construire l’avenir du continent africain en se replongeant dans son histoire. Une initiative que le Maire Bada qualifie d’inédite et valorisante.

Laurent D. Kossouho