Programme d’Appui au Développement Territorial: Des infrastructures économiques et marchandes bientôt construites à Adjohoun

Roland da Hefa, Maire de la commune d’Adjohoun

D’un coût global de 170.546.243 francs CFA dont 131.150.000 francs CFA accordés par l’Union Européenne dans le cadre du Projet d’appui au développement territorial (Padt), le Projet de construction des infrastructures économiques et marchandes (Pciem) a été lancé dans la matinée du mardi 25 février 2020 par le maire Roland da Hèfa, le chef projet régisseur du Padt et le représentant du préfet de l’Ouémé. La mise en œuvre de ce projet permettra à terme de contribuer à l’amélioration des ressources internes de la commune d’Adjohoun avec entre autres réalisations, la construction de trois blocs de six boutiques dans les arrondissements d’Adjohoun, d’Akpadanou et d’Azowlissè. La réhabilitation et l’aménagement du marché d’Akpadanou à travers la construction de trois hangars de huit places chacun, d’un bloc de latrine et des voiries et réseaux divers, l’installation et le fonctionnement d’un comité de gestion du marché d’Akpadanou, le recouvrement de 144.000 FCFA chez les locataires des boutiques construites tous les mois. L’édile d’Adjohoun Roland da Hèfa n’a pas caché sa satisfaction de voir ce vaste projet de développement prendre corps. Il a rassuré le chef projet régisseur du Padt, de la gestion efficiente et efficace des ressources allouées à la réalisation de ce projet. Il convient de rappeler que la commune d’Adjohoun est la seule commune du département de l’Ouémé a bénéficié de ce projet de l’Union Européenne en compagnie de cinq autres communes du Bénin.

Rastel DAN