L’avocat Fidèl Abouta a lancé ce samedi, 22 février au Cedij de la Cour d’appel de Cotonou, ‘’Le guide du justiciable’’. L’ouvrage a été lancé en présence du Garde des sceaux, ministre de la Justice et de la législation, Séverin Quenum, du bâtonnier Prosper Ahounou, de nombreux magistrats, avocats et greffiers, mais aussi parents et amis de l’auteur.

Amener les justiciables à mieux connaître la justice et ses principes en adoptant les comportements idoines pour éviter de tomber dans les travers de la loi ; mettre à leur disposition la bonne information pour qu’ils sachent désormais à quelle porte frapper quand ils se rendent dans une juridiction. Ce sont-là, en gros, les objectifs que vise Fidèl Abouta en mettant à la disposition des populations ce guide. A en croire l’auteur, la réalisation de l’ouvrage a été laborieuse : « Ça n’a pas été facile parce qu’il fallait faire des enquêtes auprès des avocats, des magistrats et des justiciables pour recueillir leurs avis, leurs inquiétudes et surtout leurs attentes. J’ai compris que le besoin est important et qu’il fallait faire quelque chose », a expliqué l’auteur en parlant de ses motivations. De 77 pages environ, « Le guide du justiciable » fait la part belle aux différentes juridictions du Bénin. L’auteur apporte des éclaircissements sur ces juridictions, ceux qui les animent, le cheminement pour les saisir et leurs compétences entre autres. Fidèl Abouta répertorie également pour le public, les comportements à adopter face à la justice et ce qui se passe dans les prétoires pour éviter les ennuis judiciaires. Venu encourager son « jeune confrère », Severin Quenum a salué Le guide du justiciable « en ce qu’il vient combler une lacune » dans l’enchevêtrement et le déroulement du procédé devant les juridictions. Qualifiant le livre de « pièce manquante », le ministre de la Justice s’est réjoui du fait que les justiciables ne se sentiront plus brimés ou lésés « lorsqu’un certain nombre de rappels leur sera fait ». Me Akouta a lui, invité les populations à lire l’ouvrage afin d’avoir la bonne information pour ne pas tomber sous le coup de la loi : «Les justiciables sont ceux qui sont responsables devant la justice. Nous sommes tous des justiciables parce que nous recourrons à un moment de notre vie aux services judiciaires. Nous sollicitons du tribunal des casiers judiciaires, le certificat de nationalité et autres pièces. Les justiciables sont ceux qui sont responsables devant la justice. Vous n’avez pas besoin forcément d’avoir le problème avant d’acheter le livre ».

Flore S. NOBIME