Célébration des 27 ans de règne du Roi d’Agonlin: Sa Majesté Yèto Kandji prie pour l’unité et la paix au Bénin

Dada Yèto Kandji, Roi d’Agonlin

Le palais royal de sa Majesté Agonlihossou Yèto Kandi sis à Agonlin-Houégbo a abrité, le dimanche 23 février 2020, la célébration du 27è anniversaire d’intronisation du Roi d’Agonlin. Les manifestions se sont déroulées en présence de plusieurs dignitaires et têtes couronnées venus d’horizons divers, ainsi les Rois d’Adandokpodji et d’Agouagon, entre autres.

Intronisé le 24 février 1993, le Roi d’Agonlin, Dada Agonlinhossou Yèto Kandji n’a pas laissé passer sous silence le 27è anniversaire de son accession au trône du fondateur d’Agonlin. En effet, à travers une célébration riche en activités culturelles, le Souverain a fait une offrande à l’endroit de tous les anciens Rois et divinités de la région afin qu’ils lui donnent l’énergie nécessaire dont il a besoin pour poursuivre l’œuvre qu’il a entamée il y a 27 ans. Il a également adressé l’offrande à Sanligan, la divinité qui chapeaute le culte Vodoun à Agonlin. Après l’acceptation desdites offrandes par les anciens Rois et autres divinités, place a été faite aux libations et aux rituels divers afin que les mânes des ancêtres accordent la santé, la paix et la prospérité à tout peuple béninois. Par ailleurs, le Roi Yèto Kandji a profité de cette commémoration pour introniser le Ministre royal chargé de missions en Europe et Haut dignitaire à la cour royale d’Agonlin, Dr Samuel Ekoué Creppy appelé désormais Dah Sèwa. Cette cérémonie a été marquée par des animations folkloriques et l’impressionnante démonstration d’une dizaine de délégations de Sanlinboconon. Dah Zogo d’Adandokpodji, Alpha Gantin Ibrahim de la Mosquée centrale Gantin de Zagnanado, Dada Tokplé Agoua XIV d’Agouagon, la Reine-Mère du palais royal d’Agouagon, la Reine-Mère du palais de Kika représentant le Secrétaire Général du Haut conseil des Rois du Bénin, sont entre autres les sommités qui ont rehaussé leur présence cette cérémonie. A tour de rôle, ils ont félicité le Roi Yèto Kandji pour son leadership légendaire et formulé à son endroit leurs meilleurs vœux de bonne santé, de sagesse, de prospérité et de longévité. Et à la Reine-Mère de Kika de préciser que le Roi d’Agonlin et un « bon roi » qui incarne de grandes valeurs. Dans sa prise de parole, Dada Yèto Kandji a exprimé sa gratitude à l’endroit de toute l’assistance et prié Dieu et les mânes des ancêtres afin que la paix et l’unité règnent au Bénin. « On n’est pas Roi sans Dieu et les ancêtres. Ce sont eux qui nous donnent des idées devant nous permettre d’accomplir notre mission sans faille », a souligné Dada Yèto Kandji, l’Organisateur en chef du Haut conseil des Rois du Bénin. La région d’Agonlin est un royaume à part entière regroupant les communes de Zagnanado, Covè et Ouinhi et dont le palais royal est érigé à Agonlin-Houégbo à Zagnanado.

Laurent D. Kossouho