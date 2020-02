Tournoi de tennis table «Ruffin et Richard»: La 7e édition sourit à Sanyalu Niyi, Désiré Acakpo et Ziadath Akadiri

La remise des prix au trio du podium dames

2R Sporting Association a organisé, le samedi 22 février 2020, à la Maison des jeunesses de l’Unafrica, la 7e édition du tournoi de tennis table «Ruffin et Richard». Parrainé par Ferdinand Sounou, président de la Fédération béninoise de tennis de table (Fbtt), ce tournoi qui a pour objectif saluer la mémoire de ces deux anciens entraineurs de la discipline, a été l’occasion pour Sanyalu Niyi, Désiré Acakpo et Ziadath Akadiri de faire parler leur talent. Ces joueurs ont remporté chacun une des catégories en compétition. Chez les U21 garçons, c’est le Togolais Désiré Acakpo qui a pris la première place devant King Amadji du Bénin (11-3 ; 11-7 ; 11-4). Dans la catégorie senior hommes, c’est le Béninois Sanyalu Niyi qui est monté sur le podium devant Alooro Ajimon par la victoire de 3 sets à 2 (7-11; 4-11; 11-7; 12-10; 11-4). Chez les dames, Ziadath Akadiri, championne du Bénin en titre, s’est imposée en finale à Fanida Amah du Togo (12-10; 11-9; 11-8). Linthia Agueh du Bénin a complété le podium. A l’issue de cette compétition qui a regroupé des pongistes béninois que togolais est une initiative de Brunelle Avodagbé. Ce dernier, énumérant les objectifs de cette initiative, a laissé entendre, que «Ruffin et Richard» sont deux grands passionnés et entraineurs du tennis de table au Bénin et il est important de rappeler à la jeune génération, ce qu’ils avaient fait pour le Bénin. «Ce tournoi est aussi initié pour accompagner les efforts du Comité exécutif de la Fbtt afin de permettre aux pongistes d’avoir des compétitions dans les jambes», a-t-il ajouté. Pour le président de la Fbtt Ferdinand Sounou, le brassage entre les joueurs des deux pays frères, le Togo et le Bénin est très importante. Et c’est ce que ce tournoi vient aider à réaliser. «C’est donc, un objectif atteint par l’organisation», a-t-il souligné. A préciser que ce tournoi lance la saison sportive 2020 au niveau du tennis de table.

Anselme HOUENOUKPO