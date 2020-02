Vitalor Ligue 1/16e journée: La phase retour démarre avec les victoires des Buffles, Tonnerre, Ayéma et Dynamo Parakou

Ayema Fc, leader Vitalor Ligue 1

La Vitalor Ligue 1, saison 2019-2020, a vu sa phase retour démarrée ce week-end. Etaient au programme, les matchs de la 16e journée. Lesquels matchs qui ont souris à plusieurs équipes dont As Tonnerre, Dynamo Parakou et Buffles.

En effet, c’est Dynamo Parakou qui a ouvert le bal des victoires. L’équipe promue cette saison et en difficulté à l’issue de la phase aller, n’a pas permis aux Dragons de l’Ouémé qu’elle recevait pour le compte de la toute première journée de cette phase retour de glaner le moindre le point. Si à l’aller les deux formations ont coupé la poire en deux (1-1) au stade Charles de Gaulle, cette fois ci, les joueurs du club de Parakou, ont gagné. Au Stade de Parakou, ils se sont imposés par le score de 1-0 et font donc un pas vers les équipes du haut de tableau de classement dépassant du coup, l’As Tonnerre qui se voit obliger de décrocher la victoire. Ce que les hommes de Stanislas Akélé ont assuré devant Aspac (0-1). Et c’est grâce à un penalty transformé par Affisou Tamou à la 45’+3 minutes que le club de la ville carrefour a pu concrétiser son rêve. Par cette victoire, Jean-Paul Anato, Gérard Yolou et leurs camarades totalisent désormais 20 points pour continuer par garder leur avance sur Dymano Parakou (19 points).

A Parakou, Buffles a défait Béké 3-1. Les champions en titre mal embarqués lors de la phase aller ont très vite pris la direction des opérations. À la 15e minute, ils ont, par l’entremise de Bawa Djalilou, trouvé la faille. Obligeant les protégés de Koto Gbian à se découvrir. Ainsi, ils marquent deux autres buts 52e et 93e minutes respectivement par Zacharie Idrissou et Komlan Agbodo. Béké a sauvé l’honneur par le biais de Malick Tonguy dans le temps additionnel (90’+5). 3-1, les Buffles totalisent 28 points et annoncent bien les couleurs pour cette phase retour. Pour sa part, le champion de la phase aller, s’est aussi bien signalé. Ayema a pris à défaut les joueurs de l’association vallée Omnisport (AsVO). 2-1, est le score qui a sanctionne ce face à face qui a eu lieu le samedi 22 février à Missérété. Le leader en profite pour consolider son fauteuil avec 33points.

16ÈME JOURNÉE VITALOR LIGUE 1: SAISON 2019-2020

DYNAMO (P)-DRAGONS 1-0

ASVO-AYÉMA 1-2

BUFFLES-BÉKÉ 3-1

ASPAC-AS TONNERRE 0-1

ESAE-ÉNERGIE 0-0

JSP-JAC 0-0

RÉAL SP-PANTHÈRES 0-0

USS KRAKÉ-UPI ONM 1-1

Anselme HOUENOUKPO