Meeting d’officialisation de soutien à la mouvance dans le Plateau: Séfou Fagbohoun convoie ses militants vers le Bloc Républicain

Sefou Fagbohoun délivrant son message

Le Bloc Républicain a enregistré ce weekend dans le département du plateau précisément à Adja-Ouèrè une adhésion populaire conduite par l’ancien député Sefou Fagbohoun. La cérémonie d’adhésion s’est déroulée dans la maison des jeunes d’Adja-Ouèrè en présence d’une forte délégation du bureau politique du cheval gagnant.

Le parti Bloc Républicain (BR) a réalisé un exploit inédit ce samedi 22 février 2020 dans le département du Plateau précisément à Adja-Ouèrè. Une foule immense de militantes et militants venus de tous les arrondissements de la Commune d’Adja-Ouèrè et des communes environnantes ont répondu à l’appel de l’ancien député et Président du Madep, Sefou Fagbohoun pour une adhésion populaire à la famille politique du Bloc Républicain. « Vous allez faire ça ?, Oui. Vous allez faire ça ? Oui », c’est par ces questions et réponses positives que Fagbohoun et sa population ont déclaré devant la forte délégation du Bloc Républicain leur adhésion. Pour le Président Fagbohoun, il n’est plus question de rester en arrière après quatre ans d’observation de tout ce que le régime du Président Patrice Talon est en train de faire pour le développement du pays. Il a invité ses militantes et militants à constater avec lui, la réalisation en cours des infrastructures routière comme Pobè- Adja-Ouèrè et Adja-Ouèrè-Ouinhi dans le Plateau. Il a rassuré et garantit aux responsables du Bloc Républicain son adhésion et son soutien. Dans son intervention il a martelé à plusieurs reprises : « Je suis derrière vous. »

Selon l’ancien député Koussonda Adjibadé et le Président du comité d’organisation de la cérémonie, Achille Olawolé, le Madep n’est pas nouveau au sein du régime Patrice Talon. C’est juste un retour à la maison puisque ce parti a travaillé au sein de la grande famille politique Union fait la Nation pour l’avènement au pouvoir du Président Patrice Talon en 2016. L’honorable Koussonda Adjibadé a exhorté les uns et les autres à revisiter les résultats de cette élection dans les communes d’Ifangni, Sakété, Pobè, Kétou, Adja-Ouèrè pour s’en convaincre. L’acte de ce samedi explique-t-il, doit être considéré comme une réaffirmation de l’appartenance du Madep à la mouvance présidentielle. D’ores et déjà, il a rassuré la délégation du cheval gagnant que les militantes et militants du Plateau suivent toujours le mot d’ordre du Président Sefou Fagbohoun et qu’il en sera de même lors des élections communales et municipales du 17 Mai 2020.

Signalons que la délégation du Bloc Républicain conduite par le député Janvier Yahouédéou est composée entre autres du ministre de la fonction publique et membre fondateur du Bloc Républicain, Adidjatou Mathys, les députés Assan Seibou, Mathias Kouwanou, Paulin Gbénou, Awaou Bissiriou sans oublier l’ancien ministre François Abiola.

Dans son intervention le Chef de la délégation du Bloc Républicain et représentant du Secrétaire exécutif national (SEN/BR) a tout d’abord souligné que l’opinion publique reconnait le Président Sefou Fagbohoun comme un homme de certitude et d’action pour le développement. Il a étayé sa déclaration par les nombreuses infrastructures qu’il a érigées dans la région et le soutien important qu’il a apporté au rayonnement du football béninois et ses actions musclées en faveur des dragons de l’Ouémé. « Le Président Sefou Fagbohoun et son fidèle compagnon Koussonda Adjibadé et ses militants des 21ème et 22ème circonscription électorale ont choisi la voie de la sagesse. C’est ce que traduit leur choix de monter sur le beau cheval blanc. » a poursuivi Janvier Yahouédéou. Tout en les rassurant d’avoir fait le meilleur choix, il a témoigné que le Bloc Républicain a de la chance et n’apportera que le bonheur à Adja-Ouèrè et le Plateau.

Fidèle KENOU