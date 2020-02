Grandes rencontres spirituelles à l’Eglise «Auto-Auto»: L’Apôtre Charles Passo délivre les âmes du 24 février au 1er mars

L’Apôtre Charles Passo en pleine prédication face aux regards attentifs des fidèles du Ministère International de la Puissance de la Résurrection de Christ.

Le Ministère International de la Puissance de la Résurrection de Christ, église surnommée “Auto-Auto’’ de l’Apôtre Charles Passo organise du jeudi 27 février au dimanche 1er mars 2020, un exceptionnel programme dénommé « Portes ouvertes » pour enfin libérer les âmes des prisons et pièges dans lesquelles l’ennemi les a enfermées. Une porte ouverte à tous ceux qui croient aux miracles de Jésus-Christ dont le mandataire, l’Apôtre Charles Passo, fera encore au cours de ces 4 jours, débloquer les situations les plus périlleuses par des moments d’intenses prières adressées à l’éternel. Le jeudi 27 février 2020 marquera le début du programme. Il y aura justement des séances de prières de libération, de délivrance, d’ouverture des portes fermées. A cet effet, l’homme de Dieu, l’Apôtre Charles Passo convie les populations à cet événement qui « marquera le tournant ou l’accélération de leur destinée ». Le Berger connu pour son lien étroit avec Dieu, qui demande et Dieu donne, qui prie et Dieu exauce, fera parler la puissance divine et rouvrir les portes déjà fermées par l’ennemi. La soirée du samedi 29 février 2020 sera marquée par un événement à haute portée spirituelle. Il s’agit d’une exceptionnelle rencontre de l’Apôtre avec les Partenaires Vip de Power Tv, la chaine du Ministère dédiée à l’évangélisation. Cette glorieuse réunion qui va réunir les membres du corps diplomatique, fonctionnaires, envoyés de Dieu, entrepreneurs, retraités, étudiants, élèves, venus des quatre coins du monde, sera un moment de partage, de joie au cours duquel l’homme oint de Dieu va impacter tous ceux qui appuient Power Tv et leur offrir de nouvelles opportunités d’affaires. « Ce sera un diner non seulement de restauration mais accompagné de billets prophétiques en euros et dollars américains, distribués à tous les partenaires afin de leur permettre de détenir des partenariats à l’étranger. C’est l’onction de Dieu pour provoquer les partenariats ainsi que les sponsors à l’étranger. Etre le guest de l’Apôtre est une source de bénédiction», a expliqué l’homme oint de Dieu, porteur de grâces et en communion direct avec Dieu, l’Apôtre Charles Passo. La Spéciale Sainte Cène, prévue pour le dimanche 1er mars et qui mettra fin à ces 4 jours de délivrance, sera l’occasion pour le porteur de grâces, de délivrer les fidèles et leur ouvrir les portes de la réussite et du bonheur. Il faut rappeler que l’église ‘’Auto-Auto’’ est née il y a cinq ans. Elle est fondée par l’Apôtre Charles Passo, et selon ses fidèles, elle est purement et simplement la volonté de Dieu qui révèle à l’Apôtre, sa vision pour ce ministère. Le ministère est donc né pour deux buts à savoir: déraciner, délivrer ou sortir des ténèbres les hommes qui sont tenus captifs, aux travers des œuvres du diable dans leur vie. Le second but, c’est la résurrection, la restauration ou l’établissement et l’élévation des hommes dans la parole de Dieu. L’objectif du ministère Auto-Auto est donc de déraciner les œuvres du diable et de planter celles de Dieu dans la vie des hommes. Ce qui sera encore effectif au cours de ces 4 jours de prières et de délivrances.

Rastel DAN