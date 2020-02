Eau potable pour tous en 2021: Adambi met en service plusieurs infrastructures à Ouidah, Abomey et Bohicon

Coupure du ruban de la station de traitement à Bohicon

Fournir de l’eau potable pour tous les Béninois où qu’ils soient sur le territoire national à l’horizon 2021. C’est le pari pris devant le peuple béninois et la communauté internationale par le Président de la République, Patrice TALON. Et pour atteindre cet objectif, le Chef de l’État et son gouvernement ont consenti des efforts remarquables et historiques afin que l’accès à l’eau potable à toutes les populations du Bénin, du Nord au Sud soit une réalité. C’est dans cette dynamique que le ministre de l’eau et des mines Samou Seidou Adambi était les jeudi 20 et vendredi 21 février 2020 dans les villes de Ouidah, Abomey et Bohicon pour la mise en service des châteaux et forages construits par le gouvernement. En effet, considéré comme l’un des projets phares du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), la fourniture d’eau potable pour tous à l’horizon 2021 se réalise progressivement.

À Ouidah, il s’agit de la mise en service d’ouvrages d’extension du réseau d’eau potable de la SONEB dans les localités de Djègbadji et de Houakpé-Daho en présence des autorités politico-administratives de la commune et des populations bénéficiaires. Les travaux exécutés suivant les normes et la qualité requises par les entreprises SOGEA-SATOM et EGECIB INTER font un coût global d’environ 207 millions et vont impacter significativement plusieurs centaines de foyers dans une dizaine de localités à savoir Djègbadji, Houakpè-Daho et environs.

A Bohicon dans le département du Zou, le ministre Adambi a procédé à l’inauguration des infrastructures de la Phase I du Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable des villes d’Abomey, Bohicon et des localités environnantes. C’était aussi l’occasion pour lui de lancer les travaux de la Phase II du projet de densification et de renforcement du réseau de distribution d’eau potable des villes d’Abomey, Bohicon, Agbangnizoun, Djidja, Za-Kpota et Zogbodomey.

D’un coût global de 27,457 milliards de francs CFA, ces ouvrages vont permettre d’augmenter la capacité de production existante de la SONEB qui était de 419 m3/H et de la multiplier par quatre, passant ainsi à 1650m3/H. Ils permettront également d’augmenter sensiblement le linéaire de réseau de distribution d’eau de la SONEB qui passe désormais à 525 Km et aussi d’assurer une amélioration substantielle de la desserte en eau potable des villes du projet et de leurs environs. Grâce à ce projet qui doit couvrir les besoins des populations jusqu’en 2030, finis désormais les soucis de baisse de pression et de discontinuité du service d’eau dans le Plateau d’Abomey.

Il est important de rappeler qu’à chaque étape de sa tournée, le ministre Samou Seidou Adambi a dévoilé le contenu des projets à venir toujours dans le secteur de l’eau avant d’appeler les populations bénéficiaires à continuer à soutenir les actions du Président Talon et de son gouvernement. Ces populations, à travers les élus communaux, locaux et autres responsables politico-administratifs ont chaleureusement exprimé leur gratitude au Chef de l’Etat et à son gouvernement pour avoir tenu sa promesse. Au cours de son périple, le ministre Adambi a fait des descentes inopinées sur certains chantiers en cours dans la commune d’Abomey-Calavi. Il s’agit du site de construction du château d’eau de 500 m3 à Houèto et de la nouvelle station de traitement d’eau dans l’arrondissement de Zinvié. Le constat sur ces deux sites est que les travaux sont complètement achevés. Il ne reste que quelques travaux de finition avant la mise en service officielle.

Yannick SOMALON