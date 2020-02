60ème anniversaire de sa Majesté Naruhito: Le Bénin fidèle à sa coopération avec le Japon

L’ancien Président Nicéphore Dieudonné Soglo et les présidents des institutions de la République présents à la cérémonie

Intronisé le 1er mai 2019, le nouvel Empereur du Japon Naruhito a célébré le dimanche 22 février dernier, son 60ème anniversaire de naissance. Cette célébration internationale qui correspond également à la fête nationale du Japon, a été commémorée le vendredi 21 février 2020 par la communauté japonaise au Bénin, solennellement avec l’ensemble du corps diplomatique, le gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon représenté par le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Hervé Djokpé, les présidents des institutions de la République, et bien d’autres personnalités. Au cours de cet ultime et grand événement de l’ère « Reiwa », ère de prospérité au Japon, l’occasion a été offerte à Hervé Djokpé, de réitérer l’engagement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, au renforcement des liens de coopération et d’amitié avec le pays du soleil levant. « Je vous assure de l’entière disponibilité du gouvernement du chef de l’Etat et en particulier de celle du ministère des affaires étrangères à jouer pleinement sa partition à vos côtés en vue d’atteindre des résultats encore plus élogieux les années à venir », a-t-il déclaré devant les personnalités présentes à cette cérémonie. Un engagement dû aux multiples réalisations issues de la coopération bénino-japonaise. La plus importante, selon l’Ambassadeur du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi, reste les deux visites du Chef de l’Etat Patrice Talon au Japon d’abord, en août 2019 lors de la Ticad 7 puis, en octobre à l’intronisation de sa Majesté Naruhito. « Cet approfondissement des relations bilatérales illustre par ces deux visites du Chef de l’Etat au Japon s’est d’ailleurs concrétisé comme fruit des actions de coopération dans plusieurs domaines », a-t-il fait savoir. On peut citer, entre autres actions : l’engagement du Japon dans l’amélioration du système éducatif béninois à travers la construction de 1.400 salles de classe, le démarrage des travaux du projet de construction d’environ 200 salles de classe dans le département de l’Atlantique, le projet de construction d’infrastructures scolaires et d’aménagements hydrauliques dans 75 communes du Bénin, le projet d’approvisionnement en eau potable des communes de Glazoué et de Dassa-Zoumè, le soutien continu apporté au Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution (Cpadd), le soutien financier du Japon à l’Organisation internationale pour les migrations pour renforcer les capacités opérationnelles et techniques des structures et des acteurs en charge de la gestion des frontières. En termes de perspectives, nous pouvons citer la prochaine signature de l’Echange de notes portant sur le démarrage du projet de construction de l’échangeur de Vèdoko, le projet de construction de plusieurs hôpitaux de zone et celui de l’extension de l’hôpital d’Allada. Outre ces actions de développement, l’Ambassadeur s’est également réjoui des valeurs communes que partagent les deux pays à savoir : la démocratie, la liberté, les droits de l’homme, l’Etat de droit et la bonne gouvernance. « Il est très important d’intensifier davantage cette coopération », a-t-il souhaité.

Rastel DAN