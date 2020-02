Pour la bonne gouvernance des organisations et entreprises: Global Solutions Corporation s’installe au Bénin

Samuel Batcho, Directeur Général de Global Solutions Corporation

Le défi perpétuel auquel fait face toute organisation privée, publique ou parapublique est la dynamique de création de produits et ou de services. C’est ce qu’offre la firme Global Solutions Corporation qui se donne pour mandat d’assister toute organisation en respectant sa vision et sa mission, à travers proposition d’un plan stratégique qui prend en compte toutes les sphères d’une organisation, particulièrement les ressources matérielles, humaines et organisationnelles. Ses 5 principaux domaines d’intervention dans toute organisation publique ou privée à caractère national ou multinational à savoir : la fourniture d’expertises spécifiques, la formation opérationnelle, la mise à disposition d’outils d’aide à la prise de décision, la représentation d’entreprises et la formulation de politiques programme et recherche de financement ont été présentés le jeudi 20 février dernier à l’Hôtel du Lac, en présence de plusieurs experts. Dotée d’une forte capacité d’aider les structures à gérer le changement pour s’adapter aux contraintes et opportunités qui s’offrent à elle, Global Solutions Corporation constitue pour son Directeur, Samuel Batcho, un véritable atout pour les organisations nationales et internationales dans l’atteinte de leurs objectifs. « C’est une firme qui va donner beaucoup car nous nous appuyons sur les techniques modernes de gouvernance d’entreprises. En termes de technologies, nous sommes à la pointe de la technologie et nous ne serons pas loin des avancées de la technologie, la compagnie travaillera depuis les quatre coins du monde sans difficultés », a-t-il révélé à cette cérémonie de lancement officiel des activités de la firme Gsc. Dans son développement, Samuel Batcho explique que Gsc s’est notamment donné pour objectif de donner une meilleure représentativité des entreprises qu’elle compte assister, de s’assurer de son authenticité, d’assurer la mise en place d’expertise dans plusieurs secteurs à travers plusieurs stratégies entre autres : la facilitation des échanges, l’analyse statistique, l’analyse et conseils en gestion de risques. Gsc offre également aux entreprises, organisations et structures une offre de formation, une assistance juridique, la formulation de politiques programmes et projets, une meilleure fourniture de systèmes d’intervention d’aide à la décision à travers plusieurs points, entre autres, la gestion électronique des documents, l’intelligence économique, l’intelligence artificielle, l’acquisition et traitement de données à référence spatiale. « Pour le Bénin, nous lui offrons la promotion du savoir-faire gouvernemental pour que les services de développement puissent être utilisés pour le bien-être des populations », a ajouté le Vice-président du Conseil d’administration, Professeur Goze Bertin Bénié. Ainsi donc, une graine vient d’être semée et compte germer en vue de contribuer au développement des organisations publique ou privée à caractère national ou multinational. Il faut noter que la firme Gsc est présente tant au Bénin qu’au Burkina-Faso, au Mali et au Niger. Elle est composée d’une équipe d’experts d’horizons professionnels différents, qui travaillent dans un cadre disciplinaire créateur de synergie favorisant l’excellence. L’idée de sa création est le fruit des réflexions menées en 2018 par des experts et qui ont aboutit à un plan d’actions de développement des organisations tant locale, régionale qu’internationale.

Rastel DAN