Mise en œuvre du PAG: L’accès universel à l’eau, bientôt une réalité dans la commune d’Abomey-Calavi

Les autorités lors de la descente

Le Ministre de l’eau, Sam Adambi, accompagné des cadres techniques de son département ministériel, a visité ce jeudi 20 février 2020, deux grands chantiers en exécution dans la commune d’Abomey-Calavi. L’autorité ministérielle était aussi accompagnée du Préfet Jean-Claude Codjia et du Maire Georges Adédjoyé Bada. Sam Adami est allé s’enquérir du niveau de réalisation du château d’eau de Houèto dans l’arrondissement de Togba et du niveau d’évolution du chantier de construction du Centre de traitement d’eau de Gbodjoko dans l’arrondissement de Zinvié. Au terme de cette visite de chantier, le CA de Zinvié, Christophe Ayissi et les trois autorités, ont unanimement exprimé leur satisfaction pour la concrétisation, en si peu de temps, du vœu du Chef de l’Etat d’assurer l’accès universel à l’eau potable aux populations du Bénin en général, et celles d’Abomey-Calavi en particulier. Pour le CA Christophe Ayissi, la réalisation de ce Projet pour donner l’eau, ce liquide vital aux populations de Zinvié, d’Abomey-Calavi et de ses environs, est la matérialisation de la volonté du Chef de l’état d’œuvrer au mieux-être de ses citoyens. Le Maire Georges Adédjoyé Bada a abondé dans le même sens. Pour l’édile de la ville d’Abomey-Calavi, tout est à l’honneur du Chef de l’Etat pour sa vision qui consiste à impacter le quotidien des populations et du ministre en charge de l’eau qui a travaillé inlassablement à traduire en un temps record, l’ambition d’offrir de l’eau à tous imprimée depuis le sommet de l’Etat. Le Préfet Jean-Claude Codjia estime pour sa part que sans bruit, sans tapage, le gouvernement du Président Patrice Talon met en place les fondamentaux pour assurer un mieux-être aux populations. Il ajoute par ailleurs que les joyaux dont la construction a été confiée au Groupement Sogea-Satom, sont aussi le fruit du pragmatisme dont a fait montre le Ministre de l’eau Adambi. Celui-ci a indiqué pour sa part que le meilleur reste à venir puisque, fait-il observer, trois autres phases de Projets seront lancés sous peu pour la couverture intégrale en eau potable de la commune d’Abomey-Calavi qui est une commune dont les statistiques de l’Insae, créditent d’ici 2035, d’une population de 1 million 500 mille habitants. Il précise que Golo-Djigbé bénéficiera dans ce plan d’action stratégique d’un programme spécial en raison des commodités qu’exige l’implantation de l’aéroport.

Laurent D. Kossouho