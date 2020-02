Coopération bénino-nipponne: L’échangeur de Vèdoko, bientôt une réalité

L’Ambassadeur du Japon au Bénin, Kiyofumi Konishi

Longtemps annoncé par les autorités béninoises et le premier citoyen japonais au Bénin, la construction de l’échangeur de Vèdoko, sera le plus grand projet que compte réaliser le Japon au Bénin dans le domaine du cadre de vie notamment la construction d’infrastructure routière. « Nous allons procéder dans quelques semaines à la signature de l’Echange de Notes portant sur le démarrage du projet de construction de l’échangeur du carrefour Vèdoko », a annoncé le mardi 18 février 2020, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi. En effet, cette étape qui mène à l’aboutissement de ce projet fait suite à la phase d’étude et de prise de contact entre les entreprises japonaises en charge de la construction de cette infrastructure et les autorités béninoises, entre 2018 et 2019. Après plusieurs mois de concertation, il est heureux de savoir que les tractations sur les caractéristiques de l’infrastructure ainsi que l’étendue des voies ont porté leurs fruits. Si jusqu’à ce jour nul ne peut encore confirmer l’aspect final que présentera cette infrastructure, il faut tout de même signaler que cette annonce représente une bonne nouvelle pour les usagers de la route lassés de compter au quotidien, plusieurs minutes d’attente au carrefour Vèdoko. Il faut noter que dans le cadre de ce projet, les entreprises japonaises travailleront conjointement avec les entreprises béninoises afin d’assurer le transfert de compétences et de savoir-faire.

Rastel DAN