Ayema Fc Leader de la phase aller Vitalor Ligue 1: «Une performance acquise grâce à l’état d’esprit et l’assimilation des joueurs», dixit Urbain Honfo

Urbain Honfo, l’entraineur de Ayéma Fc

Ayéma Fc (30points +15) est seul leader au terme de la phase aller de la Vitalor Ligue 1. Le club a connu une bonne première partie de la saison. Et ceci, son entraineur, le Béninois Urbain Honfo, au poste depuis la saison dernière, le met sur le coup de l’état d’esprit des joueurs et de leur capacité à assimiler sa méthode. Depuis mon arrivée l’année dernière, nous avons commencé un travail de fonds. Et je pense que c’est la suite logique de ce que nous avons entamé la saison dernière, surtout que nous n’avons fait l’option de ne pas changer d’ossature. Elle a été maintenue, a confié l’ancien entraineur de l’As Police dont la philosophie du jeu reste la possession de balle et le jeu direct. Car, ce qu’a démontré son équipe qui s’est offert 8 victoires, 6 nuls et une seule défaite durant les 15 matchs. Ce qui a fondamentalement changé depuis je pense que c’est au niveau de l’État d’esprit des joueurs. De plus je pense qu’ils ont commencé par assimilé comment je veux que l’équipe joue. Avec un mental de gagneur et beaucoup d’agressivité dans le jeu, a poursuivi Urbain Honfo soucieux encore plus de l’amélioration de la gestion des matchs. &Nous devons travailler d’avantage la gestion des temps forts et des temps faibles pour ne plus trop subir la pression de l’équipe adverse. Il nous faut mieux contrôler les matchs, a confié celui qui a démarré son métier d’entraineur en tant qu’encadreur au centre de formation Sébastien Ajavon (Cifas Bénin). Cela lui permettra de continuer à être devant afin de faire mieux en thème de résultat final que la saison passée. Ce que ce statut de leader à mi-parcours ne doit pas nous empêcher de faire et que j’espère qu’on va assumer jusqu’au bout. Puisque nous ambitionnons participer à une compétition africaine, va souligner le technicien béninois qui compte sur ses poulains ainsi que sur les dirigeants de l’équipe principalement le président Alphonse Pedro pour la concrétisation de cette ambition.

Anselme HOUENOUKPO