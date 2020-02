Audience au Ministère de la Culture: Abimbola encourage cinq jeunes humoristes

Le Ministre Abimbola et les 5 humoristes

Les jeunes humoristes béninois Fridaousse Iffabi, Le Kromozom, Elifaz, Pacheco, et Barboza ont été reçus par le Ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean Michel Abimbola le lundi 17 février 2020. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des initiatives du Ministre visant à encourager les acteurs qui révèlent le Bénin dans divers domaines. A cette occasion, le Ministre Abimbola a exprimé sa volonté de voir éclore une nouvelle génération d’artistes humoristes au Bénin. Il n’a pas manqué de les rassurer de la volonté de l’Etat de les accompagner à faire un humour universel et exportable. « Nous sommes dans un pays où nous regardons nos artistes autrement. Le Gouvernement est prêt à vous accompagner. Je voudrais que les étrangers soient complexés par le niveau de nos humoristes. Sachez donc que vous avez un défi à relever» a laissé entendre le Ministre Abimbola à l’endroit de ses hôtes. Il s’est ensuite montré également très préoccupé par la situation aussi bien sociale que professionnelle de chacun de ses hôtes et les a orientés sur les démarches à mener avec les cadres techniques du ministère pour la mise en œuvre des points retenus. La question de la professionnalisation du secteur à travers les formations aux artistes, le financement des projets de promotion culturelle et de la construction des arènes culturelles pour offrir un cadre idéal pour l’expression artistique ont été également abordés au cours des échanges. Dans leur prise de parole, les jeunes humoristes ont exprimé leur satisfaction de voir instaurer ce cadre de dialogue leur ministère de tutelle. Pour Elifaz, s’abreuver des conseils du Ministre et savoir que les artistes humoristes ont son soutien est un grand motif d’incitation à travailler chaque jour davantage pour révéler leurs talents. « C’est un honneur pour nous aujourd’hui. Ce que vous venez de faire, est un grand message. Et je m’engage, mes amis et moi, à travailler davantage afin que d’ici quelques jours, vous puissiez être fier de cette graine de motivation que vous venez de semer en nous », a déclaré Elifaz au nom de ses camarades.

Laurent D. Kossouho