Suite et fin des matchs en retard de la Vitalor Ligue 1: Buffles gagne Esae, Ayema leader à l’issue de la phase aller

La phase aller de la Vitalor Ligue 1, saison 2019-2020 est terminée. Ceci après le dernier match en retard (Buffles-Esae Fc 2-0) qui a été joué le dimanche 16 Février 2020, à Parakou.

Dernier match de la phase aller de la Vitalor Ligue 1, saison 2019-2020, l’opposition Buffles-Esae Fc a souris aux champions en titre. En effet, joué à Parakou le dimanche 16 février, ce duel a vu le club parakois s’imposer par le score de 2 buts à 0. Ceci, grâce aux réalisations de Fehintola Mouyiwa à la 70e minute et de Bawa Djalil à la 75e minute. Et pourtant, l’équipe visiteuse a joué sa chance jusqu’au bout de la partie, même si elle a laissé voir quelques signes de fébrilités, surtout dans son bastion défensif. Plusieurs pertes de balles qui n’ont pas permis à l’équipe de rester constante dans sa production du jeu. Ce qui a profité à Nabil Yarou et ses coéquipiers de s’offrir une victoire, terminant du coup cette phase aller en beauté. Les protégés de Laurent Gnansounou sont donc 4e au classement général de phase aller avec un total de 25points +8. Juste derrière les Dragons qui ont le même nombre de points ainsi que le même nombre de but différentiels, mais qui les dépassent en thème de nombre de buts marqués (16 contre 14). Pour sa part, Esae, 3e avec 3 matchs en retard, est désormais 2e avec 27points +4. Soit à trois longueurs du leader Ayéma Fc qui lui totalise 30points +15. Avec cette défaite, le représentant béninois à la coupe Caf (éliminé dans la phase de poule) a engrangé 4 points sur 9. Soit une victoire, un nul et une défaite.

Anselme HOUENOUKPO