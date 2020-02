Ralliement au régime Talon: Fagbohoun, un poids lourd de plus pour les Républicains dans l’Ouémé – Plateau

L’ancien député, Séfou Fagbohoun et le Chef de l’Etat Patrice Talon

L’ancien député, Séfou Fagbohoun a rendu visite le jeudi 13 février 2020 au Chef de l’État Patrice Talon en son domicile. Il était accompagné de sa fille Karamathou Fagbohoun et de l’honorable Adjibadé. De sources proches de l’ancien député, cette rencontre était prévue il y a plusieurs semaines, mais n’a pu tenir compte tenu du calendrier des deux personnalités. Contrairement à ce qui est véhiculé dans l’opinion publique, les deux personnalités ont toujours échangé et cette rencontre vient confirmer les relations d’amitié qui lient les deux hommes. Plusieurs sujets ont été abordés notamment, l’avenir politique de l’ancien député. Les mêmes sources précisent que Séfou Fagbohoun pourrait rejoindre dans les jours à venir le parti Bloc Républicain et il en serait de même pour l’honorable Adjibadé. Cette adhésion du baobab de la politique dans le plateau va bousculer les choses surtout du côté du parti Bloc Républicain qui a besoin de ce soutien et ceci pour le bonheur des partisans inconditionnels de l’honorable Séfou Fagbohoun qui n’attendaient que son mot d’ordre. Deux adhésions de taille qui vont enraciner davantage le parti Bloc Républicain dans le plateau.

Yannick SOMALON