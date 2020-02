Préparatifs des communales et municipales 2020: Edmond Agoua et plusieurs cadres UP promettent le calme à Savè

Le président Bruno Amoussou en compagnie des leaders politiques UP de Savè

Les cadres de l’Union Progressiste de la ville de Savè s’affairent pour offrir aux populations, des élections transparentes dans le calme et la quiétude. C’est l’objectif premier de la rencontre tenue en début de semaine entre les leaders politiques UP de la commune conduits par l’honorable Edmond Agoua, et le président du parti UP Bruno Amoussou. Cette délégation était composée de Abdoul Idrissou, premier adjoint au maire de Savè, Kpinsoton Armand Chef d’arrondissement central Plateau, Houngbédji Modeste Chef d’arrondissement Besse, Hounton Désiré Chef d’arrondissement Offé, Aka Marcelin Conseiller Communal, Adimi Félix, Ayeni Etienne, Memounatou Orou, Armand Afouda, Richard Biaou, Aurélien Hantan. Autour d’une table de vérité, les leaders politiques ont échangé sur les événements qui ont secoué la ville aux mamelles, entre autres, l’affaire du général autoproclamé Faleti ayant fait durcir ces violences qui ont fait des morts et des blessés, les affrontements entre populations et forces de l’ordre au lendemain des élections législatives de 2019 ainsi que les solutions trouvées pour répondre aux problèmes de Kaboua. Un ensemble de faits qui ont fait jaillir sur la ville, une incertitude et une crainte totale dans le rang des populations. Autour de cette même table, les leaders politiques de l’UP ont regretté ces actes. Ils ont été satisfaits du retour au calme dans la ville avant de prendre l’engagement ferme d’œuvrer pour le maintien de la paix à Savè, surtout lors des prochaines élections communales et municipales qui s’annoncent à grands pas. Profitant de cette occasion, les leaders politiques UP en présence du président du parti, Bruno Amoussou, se sont penchés sur des questions essentielles telles que l’identification et le positionnement des potentiels candidats dans les différents arrondissements qui composent la commune. Dans l’attente d’une liste consensuelle des candidats UP aux élections communales à Savè, il est donc clair que la ville de Savè est désormais prête à accueillir les prochaines élections, avec la contribution de ces leaders politiques.

Rastel DAN