Face aux actes illégaux commis sur les compteurs électriques avec ou sans la complicité des agents de la Société béninoise d’énergie électrique, la Direction générale de la Sbee informe qu’aucune fraude détectée ou confirmée sur un compteur ne sera plus traitée avec légèreté et que les auteurs seront poursuivis avec la plus grande rigueur.

N'hésitez pas à partager ... 0 Linkedin