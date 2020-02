Préparatifs des Communales et municipales de mai 2020 : Angelo Ahouandjinou avertit les militants de l’UP contre la transhumance politique

Le 17 Mai prochain auront lieu au Bénin les élections municipales et communales. A quelques mois et déjà les positionnements sur la liste des partis politiques fâchent et occasionnent des départs. Une chose que déplore Angelo Évariste Ahouandjinou, membre fondateur de l’Union Progressiste qui invite tous les militants de ce parti en général et en particulier ceux de la commune d’Abomey-calavi à faire preuve de militantisme. Il les exhorte à mettre résolument la main à la pâte pour l’enracinement du grand ‘’Baobab’’ et voir au-delà des élections municipales et communales.

« Nous appelons la jeunesse de l’UP en général et celle de Godomey à ne pas s’éloigner de l’opinion majoritairement admise pour le bien de l’Union Progressiste ».

S’agissant des nomades post-électoraux.

Nous, Angelo Ahouandjinou pensons qu’après la réforme du système partisan, on ne devrait plus assister à ces choses. Vous ne pouvez pas être aujourd’hui progressiste et du jour au lendemain devenir républicain et vice-versa. Quand c’est comme ça, cela veut simplement dire que la réforme voulue par le chef de l’Etat n’est pas encore comprise par certains militants. Et sur ce point, nous invitons tous les militants de l’UP et surtout ceux de Godomey à ne pas céder au désespoir parce que le parti n’a pas maintenu le nom de x ou y sur la liste de positionnement. On peut dans un parti politique, être mécontent sans pour autant chercher à le quitter. Ce qui importe en ces derniers temps est la facilitation de la concertation et la collaboration des différents acteurs afin de faire face aux défis actuels et futurs. Les mécontents doivent rester à l’intérieur de leur formation politique pour créer ce que nous appelons des sensibilités. L’Union Progressiste a besoin de tout le monde.

Pour finir, j’invite tous les militants de l’UP en général et en particulier ceux de Godomey à ne pas se décourager et se mettre au travail du parti pour qu’ensemble, nous puissions relever les défis du terrain politique. Comportons nous comme l’eau qui ruissèle. Car l’eau qui ruissèle n’a pas d’obstacle. Elle arrive toujours à contourner les obstacles qui se présentent à elle. L’Union Progressiste aura des obstacles, des embûches, des attaques, mais avec stratégie et méthode, nous allons nous installer dans la majorité des mairies au Bénin, au soir du 17 mai 2020.

Soyons solidaire et ayons la vision progressiste et le reste viendra!

