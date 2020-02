Préparatifs des Communales et municipales de mai 2020: La Rb aile Soglo se rallie au parti Fcbe pour affronter le scrutin

Nicéphore et Rosine Soglo ici au siège de la RB

A la faveur d’une réunion d’échanges tenue le jeudi 06 février dernier à Cotonou, des responsables de la Renaissance du Bénin, aile Nicéphore Dieu Donné Soglo ont fixé la position de leur parti pour les prochaines élections communales et municipales. Selon des sources proches à eux, les participants ont décidé d’abord à l’unanimité de participer à ces élections. « Si nous méprisons les intérêts de nos militants, ils finiront tous par partir » a averti l’un d’entre eux. « S’agissant de la Résistance, Restaurer l’Espoir (Re) a été le seul Parti à avoir gardé sa ligne du départ, mais au vu de sa faible envergure au plan national, nous ne pouvons faire chemin qu’avec les Fcbe, jusqu’au moment où nous aurions la possibilité de récupérer notre parti » a affirmé un autre: « La RB n’existe plus de manière administrative, mais elle existe dans les cœurs. Il faut donc que nous allions nécessairement à ces élections » a martelé aussi, un autre participant à cette réunion.

À l’issue des échanges, la majorité des participants a décidé que les militants de la RB, qui en font la demande se fassent porter par le Parti « Fcbe » aux fins de participer aux dites élections, suggérant à sa hiérarchie de discuter avec les responsables des « Fcbe » et en premier lieu son Président d’Honneur, le Président Boni Yayi, à cet effet. Alors, si la décision est retenue de commun accord par les deux parties, que les échanges portent également sur les conditions d’un juste et raisonnable positionnement de ses militants sur les listes « Fcbe », dans les fiefs traditionnels de la Renaissance du Bénin.

Christian Tchanou