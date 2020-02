Conformité à la nouvelle Charte des partis politiques: Le parti Restaurer l’Espoir d’Azannaï obtient son récépissé définitif

Candide Azannai, président de Restaurer l’Espoir

Après le provisoire, il y a quelques jours, le parti Restaurer l’Espoir, de l’ex député et ancien ministre Candide Azannai a obtenu du ministère de l’intérieur, le récépissé définitif attestant sa conformité à la nouvelle Charte des partis politiques. Son existence se légalise ainsi et il peut valablement prendre part aux activités politiques en République du Bénin et participer aux différentes élections. A la suite de Force Cauris pour un Bénin Emergent ( FCBE) qui détient ce précieux sésame depuis plusieurs semaines, Restaurer l’Espoir et le second parti de l’opposition au régime Talon qui se met ainsi au pas dans le contexte des textes de lois qui régissent l’organisation et la vie des formations politiques au Bénin. A ce jour, ils sont au total, 12 partis politiques officiellement et légalement reconnus, qu’il s’agisse de la mouvance présidentielle ou de l’opposition. A savoir, l’UP, le BR, MOELE-Bénin, FCDB, PRD, UDBN,DUD,FCBE, PFR, GSR, PER et enfin RE.

Christian Tchanou