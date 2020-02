Communales de 2020: Agenda chargé du médiateur pour un suivi des préparatifs du scrutin

Le médiateur de la République va entreprendre dès le 12 février 2020 et ce, jusqu’au mois d’avril, une série de rencontres et d’activités avec les institutions et autres organismes en charge de l’organisation des élections au Bénin. Ces rencontres et activités s’inscrivent dans le cadre de la bonne organisation des élections communales prévues pour le 17 mai prochain. La cour suprême, la Céna, le Cos Lépi, le ministère des finances et bien d’autres structures sont au programme des rencontres d’échange avec le médiateur afin de prévenir les risques et améliorer la préparation du scrutin communal du 17 mai 2020.

