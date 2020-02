Construction d’un hôpital de référence à Abomey-Calavi: Tout est prêt pour le démarrage des travaux

Benjamin Hounkpatin, Ministre de la Santé

La concrétisation du projet relatif à la construction d’un hôpital de référence à Abomey-Calavi a atteint sa dernière ligne droite. Après la signature de la convention de financement de ce projet par le Ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni et les représentants de la Banque Société Générale, c’est le contrat de construction dudit hôpital qui a été signé hier, jeudi 6 février 2020 entre le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, et le Représentant de Bouygues Bâtiment international, une enterprise qui a entre autres spécialités, la construction d’hôpitaux avec plus de 400 références dans le monde. « Il s’agit de l’hôpital de référence le plus complet de la sous-région ouest africaine qui a une capacité de 516 lits et qui dispose de services de pointe notamment dans le domaine médical, en cardiologie interventionnelle, de gastro entérologie, et d’autres spécialités médicales. En termes de chirurgie, nous avons la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, de l’ophtalmologie et d’oto-rhino-laryngologie de pointe sans oublier d’autres services comme la chirurgie viscérale, la chirurgie traumatologique », a expliqué le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin avant de revenir sur quelques particularités de cet hôpital. Il s’agit de la mise en place pour la première fois au Bénin, d’un service de médecine nucléaire et de radiothérapie qui est d’appoint pour assurer une prise en charge optimale des maladies, la création d’un centre de grande qualité permettant d’offrir des services mortuaires pour toutes les confessions religieuses, la prise en charge sur place avec des spécialistes de qualité et grâce à un service de pointe, de toutes les pathologies qui faisaient l’objet d’évacuation. « Enfin, cet hôpital offre des possibilités de formation. Aussi bien pour les praticiens au niveau du Bénin que pour ceux de la diaspora qui auront l’occasion de venir apporter leur pierre à l’œuvre de construction de notre pays », a ajouté le Ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin. Le Représentant de Bouygues Bâtiment international a exprimé la fierté de l’entreprise d’être enfin à la charge de la construction de cette belle infrastructure après deux années de travail acharné. «Nous intervenons sur ce projet pour apporter une expertise technique. Pendant les deux ans de travail préparatoire, nous avons pensé au peuple béninois, à sa satisfaction future pour la qualité de soins qu’offrira cet hôpital», a exprimé le représentant du partenaire technique du Bénin pour la qualité des travaux, APHP International. Ils n’ont pas manqué de remercier le gouvernement pour la confiance place en eux sur ce projet extrêmement important, unique, qui s’inscrit au niveau de son architecture, de sa réponse en fonctionnalité, du flux, et du trafic, dans une conception bien adaptée au contexte béninois. Il faut souligner que les travaux de cet hôpital sont prévus pour durer 36 mois et vont jusqu’à la mise en service et la formation.

Rastel DAN