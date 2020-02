Désignation des candidats progressistes pour les communales de 2020 à Ouèssè- Wogoudo: L’He Edmond Agoua entretient les militants sur la transparence des choix

Photo de famille entre l’honorable Edmond Agoua et ses militants de Ouèssè- Wogoudo

A Ouèssè-Wogoudo, les petits plats sont mis dans les grands pour sortir les candidats progressistes des quatre arrondissements Nagot pour les élections communales de Mai 2020. C’est ce qui explique le déplacement de l’honorable Edmond Agoua, chef de file du département des collines dans ladite commune ce lundi 03 Février 2020. Il est allé au contact des populations des arrondissements de Kilibo, Challa Ogoï, Thoui et Ikemon. L’élu de la dixième circonscription électorale et sa suite se sont entretenus avec les populations sur les subtilités qui entourent la désignation des candidats du géant baobab aux élections communales de mai prochain. Ces entretiens se sont déroulés conformément aux injonctions de la Direction Exécutive Nationale du parti. En effet, sur instruction de la Den/Up, le mode de désignation des candidats aux prochaines élections sera démocratique pour permettre aux populations à la base de choisir librement leur candidat.

De Kilibo à Challa Ogoï en passant par Thoui et Ikèmon, l’honorable Edmond Agoua a adopté la même méthodologie pour entretenir les militants qui à chaque étape sont sortis massivement pour écouter les explications auxquelles ils adhèrent compte tenu la transparence qui les caractérisent.

Pour l’honorable Edmond Agoua, les communales de 2020 constituent un enjeu majeur pour l’Union Progressiste. Le parti Baobab souhaite au terme de ce scrutin confirmer sa suprématie sur l’échiquier politique national. Par ailleurs il a saisi l’occasion pour donner des consignes nécessaires pour une réorganisation de la troupe à la base en attendant le lancement des campagnes électorales pour l’assaut final. Outre les arrondissements Nagot, les cinq autres arrondissements Mahi recevront incessamment la visite de l’honorable Agoua pour le même exercice.

Flore S. NOBIME