Conformité à la Charte des partis politiques: Le parti « Restaurer l’Espoir» d’Azannaï obtient son récépissé provisoire

L’honorable Candide Azanaï, président du parti « Restaurer l’Espoir »

Après les Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), le parti Restaurer l’Espoir du Président Candide Azannaï se conforme enfin à la loi. C’est ce qu’il convient de retenir au regard des démarches entreprises par ce parti pour l’obtention de son récépissé de création. Aux dernières nouvelles, ce parti de l’Opposition a obtenu son récépissé provisoire et ses responsables ont déjà déposé ladite pièce au Journal officiel en vue de sa publication. Ce qui signifie que dans les tout prochains jours, Restaurer l’Espoir va obtenir son récépissé définitif. Pour rappel, après avoir déposé un dossier suggérant qu’à l’occasion d’un Conseil national, le parti Restaurer l’Espoir a procédé à un réaménagement de ses organes dirigeants, le ministère de l’intérieur, instruit pour apporter assistance-conseil à tous les demandeurs, a fait observer aux responsables dudit parti qu’aux termes de la loi portant Charte des partis politiques, Restaurer l’Espoir a perdu son statut de parti depuis le 25 mars 2019 et qu’il fallait des actes montrant qu’un congrès de fondation ou de refondation a bien été tenu. Mais après avoir modérément boudé cette reproche du ministère, le Président Azannaï est ses compagnons ont fini par se conformer à la démarche prescrite et ont déposé un nouveau dossier le mercredi 29 janvier 2019 comportant notamment une déclaration de création du parti à l’issue d’une assemblée constitutive, et un procès-verbal de création. A travers cette démarche républicaine, les responsables de ce parti de l’opposition démontrent que les conditions contenues dans la Charte des partis n’étaient pas insurmontables et qu’il fallait juste faire preuve de bonne volonté comme c’est le cas avec les Fcbe. Ainsi, la page des querelles politiciennes se tourne irréversiblement et toutes les attentions se focalisent déjà sur les communales et municipales du 17 mai prochain, mais il n’y a pas d’alliances politiques possibles pour aller à la conquête des électeurs. Par conséquent, les partis doivent se fusionner pour donner vie à de grands regroupements visant à rationaliser le paysage politique et à civiliser le débat politique dans le pays, en faisant preuve de leur assise nationale en présentant des candidats dans tous les 546 arrondissements et en récoltant au moins 10% des suffrages exprimés pour pouvoir prétendre prendre part au partage des sièges de conseillers.

Laurent D. KOSSOUHO