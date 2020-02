Soutenance d’une centaine de jeunes en Anglais : TBC Africa-Usa livre des diplômés sur le marché de l’emploi

Fidèle à sa vision de renforcer les compétences des jeunes béninois dans la langue de Shakespeare, le centre de formation et d’apprentissage en anglais, Training and business center (TBC) Africa-Usa, a une fois encore concrétisé son élan d’excellence par la soutenance de la 30ème vague d’auditeurs. Le vendredi 31 janvier 2020, ils étaient une centaine de jeunes béninois formés en anglais dans ce centre, à présenter les résultats de leurs travaux de recherches devant un jury. Un exercice survenu après trois mois de formation pour l’obtention d’un diplôme valable, reconnu par l’Université d’Abomey-Calavi et devant leur permettre de continuer leurs études en master ou en doctorat. En 10mn, chaque impétrant a fait valoir ses compétences linguistiques en anglais en justifiant la motivation qui a conduit au choix de leur sujet, ses objectifs ainsi que les attentes. C’est le cas de Aubierge Sossou, une impétrante, qui n’a pas tari de mots pour exprimer tout son attachement à la langue anglaise et l’importance de renforcer ses compétences à TBC. « L’anglais est une langue que j’aime beaucoup. Je suis sidérée d’entendre les gens s’exprimer en anglais et c’est pour faire comme eux que je suis venue renforcer mes compétences à TBC », a-t-elle dit dans l’espoir de pouvoir poursuivre ses études en master et en doctorat à l’Uac, grâce à ce diplôme. Chilz Elvis Tamadaho, Chargé des soutenances à TBC a également justifié l’importance de pratiquer aujourd’hui la langue anglaise afin de pouvoir communiquer et saisir les meilleures opportunités qui s‘offrent aux jeunes sur le plan international. Ce qui répond à la vision de TBC à travers une formation pratique de trois mois en anglais afin de faciliter la communication. Il n’a pas manqué de convier les personnes désireuses de se faire former à faire confiance à TBC pour une maitrise parfaite de la langue anglaise.

Paolo Bangbola, Responsable Development Partenariat and Communication et Représentant du Directeur

« Nous avons commencé en 2018 après notre accréditation par l’Université d’Abomey-Calavi pour délivrer des attestations en anglais aux étudiants inscrits en master et doctorat au sein de l’université. Aujourd’hui, les étudiants prêts à soutenir vont présenter le produit de leurs recherches après trois mois de formation pratique et communicationnelle en anglais, ici, à TBC. Chez nous, les étudiants font de l’anglais pratique. Vous n’êtes pas sans savoir que l’anglais est une langue très pratique et quel que soit votre domaine d’activité, les opportunités que vous trouvez à l’international, vous avez besoin de cette langue. Beaucoup de personnes issues de divers domaines d’activités viennent vers nous pour se faire former. Après cette formation, nous leur demandons de faire une communication afin de réellement évaluer leur niveau en anglais. Il s’agit d’un projet que l’étudiant a choisi qui est écrit sous forme de mémoire et présenté à un jury, en anglais. Après cette présentation, nous avons permis à cette 30eme vague de bénéficier d’un programme de laboratoire pour leur permettre de renforcer leur écoute et leur communication. Dans ce laboratoire, nous avons des ordinateurs bien équipés pour permettre aux étudiants de renforcer leur niveau en anglais. TBC est un cabinet accrédité par l’Uac pour aider toute personne voulant améliorer son niveau en anglais de pouvoir se faire former. Nous sommes également avec les institutions, les entreprises, la traduction de document et interprétation de conférence. Sur le plan national, nous avons 4 sièges: un à Cotonou, à Calavi, à Parakou et à Porto Novo. La première promotion à planché à Parakou et les étudiants de Porto Novo sont ici pour plancher. Il faut noter qu’à la fin de la formation, nous organisons une cérémonie de remise d’attestations ».

Rastel DAN