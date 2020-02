Après la présentation de vœux de nouvel an : Angelo Ahouandjinou communie avec les artistes de Godomey

Membre du parti Union Progressiste à Godomey et probable candidat aux élections communales du 17 mai prochain, Angelo Ahouandjinou a tenu une séance d’échange avec les artistes toutes catégories confondues de l’arrondissement de Godomey. Il était question pour lui de leur exposer sa vision pour le développement du secteur culturel à Godomey et dans la commune d’Abomey Calavi en général. C’était ce jeudi 30 janvier 2020 dans la salle de conférence de l’hôtel de l’Amitié à Cotonou.

C’est à travers un géant concert que Angelo Ahouandjinou, entouré des personnalités et cadres de l’Union Progressiste de Godomey, a souhaité les vœux de nouvel an aux populations de Togoudo et environs le weekend dernier. Mais, ce concert ne sera pas le dernier acte qu’il va poser car il a tenu ensuite à échanger avec les artistes de la musique traditionnelle comme moderne de la localité afin de jeter avec eux les bases d’une franche collaboration pour l’essor de la culture béninoise. En effet, « … je veux baser mes actions sur le développement culturel », a clamé Angelo Ahouandjinou face aux artistes. Selon ses propos, le plan du développement communal d’Abomey Calavi n’a pas pris en compte le volet culturel comme cela doit être. Ainsi, pour ne pas laisser en lambeau ce secteur, il a prévu initié des actions non seulement pour la promotion des talents, mais aussi faire naître dans la commune de Calavi en général et dans l’arrondissement de Godomey en particulier, un réseau de promotion culturel digne de son nom. Progressiste confirmé, Angelo Ahouandjinou entend mettre ses compétences et son savoir-faire au profit du développement de Godomey qui reste selon lui, la vitrine de la commune d’Abomey Calavi. Il a été soutenu dans l’exercice d’échange avec les artistes par son ami et frère Gilbert Déhou Malè du Fond d’aide à la culture. Ce dernier a vanté les mérites de son frère et ami Angelo et exposé aux artistes présents les réformes mises en place dans sa direction pour accompagner les artistes. Venus de tous les quartiers de l’arrondissement de Godomey, ces artistes ont accepté accompagner Angelo Ahouandjinou pour une campagne électorale réussie gage d’une victoire au soir du 27 mai prochain. Un concours est prévu pour être lancé très prochainement, a expliqué le candidat aux élections communales, afin de permettre aux trois meilleurs de bénéficier d’un soutien de taille, pour leur promotion au plan national et international.

Yannick SOMALON