Signature d’un contrat de construction de salles de classe à Abomey-Calavi: Le Japon vole au secours des apprenants et enseignants du CEG La Verdure

Les enseignants et apprenants du Collège d’enseignement général La Verdure peuvent désormais conjuguer leur peine, au passé. Ce lieu de savoir situé dans la commune d’Abomey-Calavi, a bénéficié de l’aide du peuple japonais pour la construction et l’équipement de sept salles de classe, de laboratoire et de latrine. Un projet estimé à un coût global de plus de 96 millions de FCFA entièrement financé par le Japon afin de garantir aux enseignants et apprenants, de meilleures conditions de travail et d’enseignement dans un cadre sain. La cérémonie de signature du contrat de don du projet s’est tenue le mercredi 29 janvier 2020 en présence de l’Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, Kiyofumi Konishi, et plusieurs personnalités dont Edmond Hinton, Directeur Départemental des Enseignements Secondaire de l’Atlantique, Victoire Akodo Koundé, Directrice du CEG La Verdure, Isidore Attekpami, Président du Bureau de l’Association des Parents d’Elèves, Gilbert Agon, Chef d’Arrondissement de Ouèdo, Représentant le Maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Auguste Dehonon, Coordonnateur de l’ONG initiatrice du Projet dénommée ‘Santé et Education Pour Tous’, et d’un grand nombre de population locale. A cette occasion, l’Ambassadeur du Japon a exprimé l’attention qu’accorde le peuple japonais à ce projet et sa sensibilité aux conditions difficiles d’apprentissage des enfants et de travail des enseignants. Il s’est engagé à accompagner les efforts des parents d’élèves à travers la réalisation d’ici quelques mois de sept salles de classe, d’un laboratoire et d’un bloc de latrines afin que « leurs enfants puissent recevoir une éducation de qualité dans un environnement sain pour une vie meilleure ». Il a également encouragé les élèves à redoubler d’ardeur au travail pour un avenir radieux. Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le peuple japonais pour avoir accepté de financer cet important projet afin d’améliorer les conditions d’études des enfants qui, jusqu’à présent sont exposés aux intempéries. Elles ont pris un engagement ferme d’accompagner l’ONG dans la bonne mise en œuvre du projet pour le bonheur des enfants de la Commune d’Abomey-Calavi et de Ouèdo en particulier. Il faut noter que ce projet entre dans le cadre du don aux micro-projets locaux contribuant à la Sécurité Humaine. Un volet de la coopération bénino-niponne qui renforce davantage les liens d’amitié entre les deux pays.

Rastel DAN