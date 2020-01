Trois questions à Jules Élégbédé, attaquant d’Energie Fc: «Nous devons garder la pente lors de la phase retour»

Jules Élégbédé, attaquant de Energie Fc

Energie Fc de la Sbee a bouclé sa phase aller du championnat par un succès 3-1 devant Aspac. Ceci, grâce à un joueur en pleine renaissance. Il s’agit de Jules Élégbédé, auteur d’un doublé, ses premiers et deuxièmes buts de la saison qui s’est prêté aux questions de la rédaction sportive de votre quotidien. Lisez plutôt.

L’Evénement Précis: Vous êtes auteur d’un doublé contre Aspac. Est-ce le retour du buteur qu’on connaissait?

Jules Élégbédé: D’abord, je suis content pour le doublé réalisé face à Aspac qui nous permet d’avoir une victoire en conclusion de la phase aller du championnat. Franchement ça fait du bien de faire gagner son équipe.

Ma joie est encore plus grande surtout que ce sont mes premiers et deuxième but cette saison en championnat.

C’est la concrétisation d’un travail qui a commencé depuis des mois. Chaque journée qui passait, je gardais espoir et je continuais le travail. Je crois qu’il n’est jamais trop tard pour marquer. Et voilà, aujourd’hui, cela a payé.

Comment entrevoyez-vous la phase retour?

Nous allons continuer le travail. Nous n’irons pas dormir sur nos lauriers. Nous avons un objectif et il faut tout mettre en œuvre pour l’atteindre. Nous devons donc garder la pente lors de la phase retour, essayé d’être plus réaliste.

Ces buts vous galvanisent certainement. Mais pensez-vous avoir accroché définitivement la confiance de votre coach pour les matchs à venir?

Le coach a toujours eu confiance en moi, tout comme il fait confiance à mes coéquipiers. Il me reviendra donc de multiplier ces genres de performances. Il n’y a que cela qui puisse me rendre incontournable. Cela veut dire qu’il faut être prêt à tout moment pour que chaque fois quand on te met, tu puisses donner le maximum pour aider l’équipe et se faire plaisir également.

Dans ce match par exemple, le coach a monté le ton et cela a traversé l’esprit de tout le groupe. Outre cela, nous nous sommes parlé à l’interne et je crois que désormais, Énergie tiendra son rang.

Entretien réalisé par Anselme HOUENOUKPO