Présentation de vœux de nouvel an: Une année placée sous le signe de l’excellence au Laaedd

La Directrice du Laaedd, Prof Monique Ouassa Kouaro

Le Pétanque Bar a servi de cadre, le jeudi 23 janvier 2020, à la cérémonie de présentation de voeux de nouvel au Laboratoire d’anthropologie appliquée et d’éducation au développement durable (Laaeed), dirigé par le Professeur Monique Ouassa Kouaro. Plusieurs enseignants-chercheurs dont le Secrétaire scientifique du Laaedd, Prof Mohamed Abdou, ont pris part à cette cérémonie riche en couleurs et fortement appréciée des participants

C’est loin des documents scientifiques et travaux de terrain que les enseignants et enseignants-chercheurs du Laboratoire d’anthropologie appliquée et d’éducation au développement durable (Laaedd) de l’Université d’Abomey-Calavi se sont retrouvés pour se souhaiter les meilleurs vœux de cette nouvelle année 2020. A en croire la Directrice du Laaedd, Prof Monique Ouassa Kouaro, cette rencontre vise à se féliciter des avancées enregistrées au cours de l’année écoulée et élaborer des perspectives pour l’atteinte des objectifs visés pour la nouvelle année. « Un laboratoire doit toujours aller de l’avant, il doit se situer sur la proue de la recherche, il doit continuellement avancer en regardant au-delà de l’horizon. C’est l’objectif que je nous souhaite à tous, ne jamais se contenter de l’acquis, toujours explorer de nouvelles pistes en faveur de l’éducation et du développement durable », a déclaré la Directrice du Laaedd qui dans son intervention, n’a pas manqué d’impulser les techniciens du laboratoire à davantage de dynamisme en vue de faire de cette année 2020, une année de succès pour le laboratoire et ses enseignants. L’autre volet qui a marqué cette soirée festive a été la célébration de l’excellence à travers l’hommage rendu aux enseignants du laboratoire admis aux examens du Cames. Un aspect qui renforce davantage l’engagement du laboratoire à promouvoir ses enseignants, offrir un enseignement de qualité aux étudiants et enfin, renforcer les liens de solidarité entre les enseignants du laboratoire. « Nous nous réunissons parce que c’est bien de le faire. Continuons donc avec l’esprit d’équipe et profitons du pouvoir de la solidarité. Si nous sourions ensemble, ce n’est pas parce que nous n’avons pas de problèmes mais parce que nous sommes plus forts que les problèmes », a ajouté Prof Monique Ouassa Kouaro. Une exhortation saluée des enseignants chercheurs du laboratoire qui n’ont pas manqué de dire leur engagement à faire de cette année 2020, une année de réussite.

L’Excellence, une priorité au Laaedd

Très attaché à un enseignement de qualité au département de Sociologie et Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi, le Laaedd ne reste pas dans l’ornière des entités qui ont pour credo, l’excellence. Depuis sa création, il ne cesse d’œuvrer pour renforcer la qualité des enseignants et leur permettre, d’atteindre les plus hautes sphères de l’enseignement supérieur. A ce titre, sur la dizaine d’enseignants présentés aux examens du Cames en 2019, 7 ont pu tirer favorablement leur épingle du jeu en passant au grade de Maitre-assistant et de Maitre de conférences. Une fierté pour ce laboratoire qui compte rééditer l’exploit au cours de cette année et pourquoi pas, obtenir la note 20/20 à travers un fort taux de réussite de ses enseignants aux tous prochains examens du Cames.

« Nous devons continuer de promouvoir Prof Mohamed Abdou, Secrétaire scientifique du Laaedd l’excellence au niveau du Laaedd »

« Nous sommes heureux de nous revoir encore ici, grâce au dynamisme de la directrice. Nous allons renouveler ces genres d’évènements, chaque fois que ce sera possible. Nous souhaitons une bonne et heureuse année à tous nos collègues et lauréats qui sont passés dans des grades divers en espérant que ceci se perpétue et que nous continuons de faire de l’excellence au niveau du laboratoire. Que l’année 2020 soit une année de programme de recherches que nous mettrons en œuvre au laboratoire afin d’avoir des recherches thématiques ciblées pour aller au-delà de l’éducation au développement ».

Rastel DAN