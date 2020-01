Adhésion massive à l’UP à Abomey-Calavi: Le maire Bada en voie de briguer un second mandat

Le Maire Georges Bada face aux populations

Le maire de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Adédjoyé Bada a su, par sa gouvernance, gagner le cœur de plusieurs personnalités qui lui vouent et à sa formation politique, attachement et sympathie. Comme pour affiner les stratégies à le faire rempiler à la tête de la cité de Fofo Djaka, Antoine Hounga, Georges Hounkpè, Sonia Mègbémado, Émile Noutaï, Gérard Hounguè Adogbahinto, Louis Zanmènou, Mireille Clito, le sieur Houessinon du Bloc Républicain, Yvonne Lantonkpodé et bien d’autres acteurs politiques de la commune d’Abomey-Calavi, ont déposé leur valise sous le géant et indéracinable baobab, représentant le parti Union Progressiste (UP). Cette d’adhésion à l’UP, à en croire Georges Hounkpè et compagnie qui la désignent par le vocable de retour au bercail, n’est aucunement mue par des considérations intéressées ou une quelconque transhumance politique. Si pour Antoine Hounga, ancien CA de Calavi, c’est un retour à la maison qui vient d’être fait, de son côté, l’ex Conseiller Communal et porte-parole des nouveaux adhérents estime que cette adhésion serait inspirée par la gouvernance du maire Bada et du Conseil Communal, 3ème mandature, qui force l’admiration. Le sieur Hounkpè, Yvonne Lantonkpodé et tous les nouveaux alliés qui se sont succédé au pupitre, ont affirmé que sous le leadership et le management du maire Georges Adédjoyé Bada, la commune d’Abomey-Calavi a changé de visage ces cinq dernières années et qu’il n’y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. L’Union Progressiste vient ainsi de faire une bonne moisson dans la 6ème circonscription électorale. Fortuitement, l’adhésion d’une vingtaine de personnalités politiques à l’UP, a coïncidé avec une réunion ayant rassemblée à la mairie d’Abomey-Calavi, les ministres Alassane Seydou de la décentralisation et José Didier Tonato du cadre de vie et du développement durable, tous deux, membres de l’UP, les Préfets de 7 départements et une quarantaine de maires. Solidarité partisane et bonne camaraderie obligent, ils ont accompagné le Maire au siège UP de 6ème circonscription électorale pour requinquer la foule et doper le moral aux militants fortement mobilisés. A cette occasion, le Ministre Alassane Seydou a déclaré en face des militants UP enthousiasmés qu’ils ont vu juste d’avoir choisi le parti d’avenir UP, le baobab enraciné sur le territoire national avec des tentacules du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. Son homologue José Didier Tonato renchérit en disant qu’au regard de la forte et impressionnante mobilisation qu’il a vue, il peut conclure que « l’UP, en dépit des intempéries, s’enracine dans la 6ème circonscription en général et dans la commune d’Abomey-Calavi en particulier.

Laurent D. Kossouho