4ème prix aux Grammy awards: Talon et Abimbola saluent les talents d’Angélique Kidjo

La chanteuse Angélique Kidjo tenant son trophée

Les rideaux de la 62è édition des Grammy Awards sont tombés le dimanche 26 janvier 2020 au Staples Center de Los Angeles. Et c’est la talentueuse chanteuse béninoise de renommée internationale, Angélique Kidjo, qui a remporté le prestigieux prix du Meilleur Album de Musique du Monde pour la 4è fois. Cette nouvelle distinction, Angélique Kidjo l’a remportée grâce à son dernier album « Celia » sorti en avril 2019 et qui rend hommage à la reine de la salsa, l’Afro-Cubaine Célia Cruz, en battant la star nigériane Burna Boy. En recevant son prix, Angélique Kidjo a célébré la nouvelle génération d’artistes africains représentant valablement le continent tout en remerciant les sommités qui l’ont précédée pour leurs contributions à la musique du monde, mentionnant Celia Cruz. « Il y a quatre ans sur cette scène, je vous disais que les nouvelles générations d’artistes venant d’Afrique vont vous prendre d’assaut et que le moment est venu », a déclaré Angélique Kidjo pour qui, Celia Cruz, est la déesse de la salsa. « Elle est la reine de la salsa. Elle est l’une de ces artistes qui m’a appris à mon jeune âge que mon sexe ne peut pas définir qui je suis, que je peux faire tout ce que je voulais faire », a renchéri la 4è fois Grammy Awards. A l’issue de son sacre, le Ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean Michel Abimbola, à travers un tweet, a souligné que c’est avec beaucoup de fierté qu’il a suivi Angélique Kidjo qui vient de démontrer toute la pluralité de son talent à travers le Grammy Awards du Meilleur album des musiques du monde qu’elle a décroché pour la 4ème fois pour son album Celia. « Chère sœur, retrouvez à travers ces mots, mes sincères félicitations et encouragements pour l’honneur dont vous ne cessez de couvrir le Bénin à travers votre brillante carrière. Le Bénin est simplement fier de vous », a écrit le Ministre Abimbola. De son côté, le président de la République a salué les talents d’une compatriote qui ne cesse d’honorer le pays. « Toutes mes félicitations à notre compatriote Angélique Kidjo pour avoir obtenu dimanche dernier à Los Angeles, le prestigieux Grammy Awards du meilleur album des musiques du monde pour son album Celia. Un 4ème Grammy qui vient récompenser ces longues années d’abnégation, de résilience et de travail acharné. Un exemple et une source d’inspiration pour tous les Béninois. Bravo Angélique », a écrit Patrice Talon.

Laurent D. Kossouho