Suite à la Prorogation de sa mission dans le cadre de l’Organisation des élections: Le Cos/Lepi remet la liste électorale le 16 mars à la CENA

Jérémie Adomahou, Président du Cos-Lépi

Installé en septembre 2019 pour assurer l’apurement et l’actualisation du fichier électoral et rendre la liste électorale au plus tard le 31 janvier 2020, conformément à la loi 2018-31 du 03 septembre 2018 qui stipule en son article 137 que les membres du Cos-lépi ont un mandat de six mois qui court du 1er juillet au 31 janvier, l’actuel mandature du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos/Lepi) ne déposera pas ladite liste à cette date. Et pour cause, le Code électoral récemment modifié, notamment la LOI N’ 2019 – 43 DU 15 NOVEMBRE 2019 portant code électoral, recommande que le Cos/Lepi rende à la Commission électorale nationale autonome (Cena), la liste 60 jours avant la date des élections.

En effet les dispositions de la Loi N°2019-43 du 15 Novembre 2019, adoptée par le parlement en sa séance du 13 novembre 2019, stipule en son article 126 : «La liste électorale informatisée établie est publiée et affichée pendant quinze (15) jours puis remise à la CENA au plus tard soixante (60) jours avant la date du scrutin » . Cette disposition qui modifie de fait celles de la loi no 2009-18 du 15 juillet 2009 proroge du coup le mandat du cos-lépi. Ce qui voudra dire que les neuf députés désignés par leurs collègues en plus du directeur général de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae) et du directeur du service national en charge de l’état civil, sous la coordination de Jérémie Adomahou, Président du Cos-Lépi, ne vont pas déposer leur rapport le 31 janvier 2020. Car, le président Jérémie Adomahou à la tête du Cos/Lepi et ses collaborateurs poursuivent le travail jusqu’au 16 mars prochain. Interrogé par la rédaction du quotidien l’événement précis, l’honorable Jérémie Adomahou, président du cos-lépi a indiqué que conformément à au nouveau code électoral, son équipe travaille à respecter les délais : « Le nouveau code recommandé qu’on remette la liste 60 jours avant les élections à la CENA, donc nous avons jusqu’au 16 Mars pour remettre la liste et nous pensons tenir dans ce délai ». Le président du cos-lépi a également rassuré que des dispositions sont en train d’être prises pour tenir dans ce délai prévu par le Code électoral. Il a aussi indiqué les priorités actuelles de son équipe : « Nous sommes en train de recueillir les dernières requêtes des citoyens en matière de transfert, de collecte des données biométriques des nouveaux majeurs, de traitement des données recueillies, de dédoublonnage, d’impression de la liste, de remise de la liste et établissements et distribution des cartes d’électeurs pour les nouveaux majeurs et ceux qui ont perdu et ont demandé », a-t-il fait savoir

Laurent D. Kossouho