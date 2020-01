Selon le Rapport de Transparency International: La corruption recule sous Talon

L’indice de perception de la corruption 2019 de Transparency International classe le Bénin, 80ème sur les 180 pays pris en compte. Il a pu occuper cette place avec un score de 41 points qui est largement au-dessus de la moyenne obtenue par l’Afrique subsaharienne qui est de 32 sur 100. Le Bénin devient de ce fait moins corrompu que le voisin de l’Est, le Nigéria qui est classé 146ème avec 26 points, selon le rapport de l’IPC. Ainsi, le pays est en train de connaître la véritable lutte contre la corruption sous le Président Patrice Talon, sans une initiative de marche contre elle. En effet, depuis l’avènement de son régime à la tête du pays, des réformes courageuses ont été engagées afin de faire baisser d’année en année, le degré de corruption à tous les niveaux. A noter que Transparency International mesure le degré de corruption grâce à l’indice de perception de la corruption. Un score plus proche de 0 correspond à plus de corruption, un score plus proche de 100 à moins de corruption.

Laurent D. Kossouho